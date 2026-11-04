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Citi abaisse la recommandation sur Adobe à "vendre" en raison de perspectives peu encourageantes
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 18:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Citigroup abaisse la recommandation sur Adobe de "neutre" à "vendre"; réduit son objectif de cours de 250 $ à 207 $

** ** Ce nouvel objectif de cours implique une baisse de 5,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'éditeur de Photoshop, à 219,91 dollars

** Citi indique que le futur directeur général, Anil Chakravarthy, prend ses fonctions alors que plusieurs postes clés de direction sont vacants, notamment ceux de directeur financier et de responsable du segment des médias numériques

** ADBE réoriente sa stratégie: il s'agit désormais moins de convertir les utilisateurs en haut de l'entonnoir en abonnés payants que d'augmenter le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU), ce qui pourrait entraîner une moindre monétisation des outils de base et d'IA et, par conséquent, avoir un impact sur les indicateurs de chiffre d'affaires – Citi

** Compte tenu des postes de direction vacants et de l’évolution de la stratégie, Citi s’attend à ce qu’ADBE annonce des perspectives moroses pour l’exercice 2027, ce qui pourrait peser sur son titre à court terme

** L'action ADBE progresse de 1,6 % à 249,93 dollars dans le sillage d'un rebond général du secteur technologique après la victoire des démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat lors des élections de mi-mandat

** 10 analystes attribuent à l’action ADBE la recommandation "acheter" ou mieux, 23 "conserver" et 6 "vendre", avec un objectif de cours médian de 260 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action ADBE affiche une baisse de plus de 28 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 18:32:42.

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