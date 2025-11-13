 Aller au contenu principal
Citgo augmente ses bénéfices à 167 millions de dollars et ses liquidités à 2,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice de la société américaine Citgo Petroleum a atteint 167 millions de dollars au troisième trimestre, contre 100 millions de dollars au cours de la période précédente, tandis que les liquidités du raffineur vénézuélien sont passées de 2,6 milliards de dollars à 2,75 milliards de dollars, a annoncé la société jeudi.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,53 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
63,11 USD Ice Europ +0,69%
Pétrole WTI
58,91 USD Ice Europ +0,63%
