Citgo augmente ses bénéfices à 167 millions de dollars et ses liquidités à 2,75 milliards de dollars

Le bénéfice de la société américaine Citgo Petroleum a atteint 167 millions de dollars au troisième trimestre, contre 100 millions de dollars au cours de la période précédente, tandis que les liquidités du raffineur vénézuélien sont passées de 2,6 milliards de dollars à 2,75 milliards de dollars, a annoncé la société jeudi.