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Citgo annonce l'arrêt d'une unité de traitement au sein de la raffinerie “West Plant” de Corpus Christi, au Texas
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citgo a signalé un arrêt imprévu d'une installation tierce de traitement du gaz de carburant au sein de l'usine Ouest de sa raffinerie de Corpus Christi, au Texas, d'une capacité de 165.000 barils par jour, selon un document déposé jeudi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Le document précise que l'entreprise a suivi les procédures de gestion du gaz de combustible afin de réduire au minimum les émissions.

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