CITATIONS-Ce que les experts et les dirigeants de l'industrie disent de la grève des travailleurs de l'automobile aux États-Unis

(Ajoute des commentaires d'analystes et de dirigeants) 15 septembre (Reuters) - Le syndicat United Auto Workers (UAW) a lancé vendredi des grèves simultanées dans trois usines appartenant à General Motors GM.N , Ford F.N et Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, donnant ainsi le coup d'envoi de l'action syndicale la plus ambitieuse depuis des décennies aux États-Unis. Les débrayages interrompront la production (link) du Ford Bronco, du Jeep Wrangler et du pick-up Chevrolet Colorado, ainsi que d'autres modèles populaires. Voici ce que les gens disent de ces débrayages sans précédent: LE directeur général DE GM, MARY BARRA, À CNBC: "Chaque transactions prend en compte la personnalité du dirigeant qui la mène, vous savez, du point de vue de l'UAW, ainsi que les problèmes conjoncturels qui se posent à ce moment-là. Mais je pense que la clé de tout cela est de s'asseoir à la table des négociations, de discuter des problèmes. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire" SAM FIORANI, PRÉVISIONNISTE DE PRODUCTION CHEZ AUTO FORECAST SOLUTIONS: "Il s'agit davantage d'une grève symbolique que d'une grève réellement dommageable... (Si les négociations ne prennent pas une direction que Shawn) Fain, président de l'UAW, juge positive, nous pouvons nous attendre à une grève plus importante dans une semaine ou deux." DAN IVES, ANALYSTE CHEZ WEDBUSH: "Si la grève dure plus de trois ou quatre semaines, elle sera modérément préjudiciable à la stratégie EV de GM et Ford en 2024... Pendant que les piliers de Détroit se battent avec l'UAW, il y a une bouteille de champagne qui est glacée au siège de Tesla TSLA.O ." KOJI ENDO, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS, SBI SECURITIES: "On ne sait pas encore sur quel pourcentage d'augmentation salariale l'UAW et les Big 3 vont se mettre d'accord, mais si cela conduit par exemple à une augmentation salariale de 15 ou 20 % pour l'UAW, les fabricants japonais (dont les travailleurs) n'appartiennent pas à l'UAW devront également augmenter les salaires (par) d'un montant à peu près équivalent, sinon les travailleurs des usines japonaises disparaîtront." LEE JAE-IL, ANALYSTE CHEZ EUGENE INVESTMENT & SECURITIES: "Pour les constructeurs automobiles sud-coréens, la grève de l'UAW pourrait contribuer à augmenter le prix de leurs voitures aux États-Unis en raison des réductions de production, ce qui pourrait créer un environnement de marché favorable aux vendeurs. En outre, elle pourrait contribuer à accroître les exportations de voitures vers les États-Unis. Toutefois, des perturbations de la production chez les fournisseurs de pièces détachées qui approvisionnent GM seraient inévitables" ARTHUR WHEATON, DIRECTEUR DES ÉTUDES SUR LE TRAVAIL À LA CORNELL SCHOOL OF INDUSTRIAL AND LABOR RELATIONS: "Ce n'est pas un coup dévastateur pour les communautés. Ce n'est pas un coup dévastateur pour le fonds de grève. Ce n'est pas un coup dévastateur sur le bilan de l'un des constructeurs automobiles, mais cela commence à faire monter les enchères, ce qui était le but recherché." "Je pense qu'ils font des progrès à la table des négociations... les offres initiales des constructeurs automobiles () étaient beaucoup plus basses, environ 9 % (d'augmentation de salaire) et maintenant vous avez jusqu'à 20 % d'augmentation. C'est plus du double. L'UAW a baissé les bras. On n'entend plus parler de la semaine de 32 heures de la part de l'UAW" STELLANTIS: "Nous sommes extrêmement déçus par le refus des dirigeants de l'UAW de s'engager de manière responsable pour parvenir à un accord équitable dans le meilleur intérêt de nos employés, de leurs familles et de nos clients. Nous avons immédiatement mis l'entreprise en mode d'urgence et nous prendrons toutes les décisions structurelles appropriées pour protéger nos activités en Amérique du Nord et l'entreprise" ELISSA SLOTKIN, REPRÉSENTANTE DÉMOCRATE DU MICHIGAN AUX ÉTATS-UNIS: "J'ai hâte de rejoindre nos travailleurs de l'automobile sur le piquet de grève ce week-end. Pour le bien de l'économie du Michigan et de nos familles de travailleurs, j'espère que cette grève sera de courte durée ... . J'espère que l'UAW et les trois grands continueront à négocier de bonne foi pour parvenir à un accord équitable le plus rapidement possible" JAY TIMMONS, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CONSTRUCTEURS: "L'impact de cette grève se fera sentir bien au-delà de la ville de Détroit, comme l'ont démontré de nombreuses analyses économiques. Les petits et moyens fabricants de tout le pays qui constituent la chaîne d'approvisionnement intégrée du secteur automobile ressentiront le poids de cet arrêt de travail, qu'ils soient syndiqués ou non." MONICA BOSIO, ANALYSTE CHEZ INTESA SANPAOLO: "Bien qu'à ce stade l'impact final des grèves sur certaines usines soit difficile à quantifier, nous soulignons que parmi les trois grands, Stellantis est le plus rentable et pourrait tirer parti d'un seuil de rentabilité plus bas ainsi que de jours de stocks plus élevés que ceux de GM et Ford." MARTINO DE AMBROGGI, ANALYSTE CHEZ EQUITA: "Nous confirmons notre idée que si la grève devait durer moins de deux semaines, elle pourrait être récupérée d'ici la fin de l'année, tandis que si elle devait durer plus longtemps, elle pourrait compromettre la performance du quatrième trimestre." DONALD TRUMP, ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS: "La voiture tout électrique () est un désastre à la fois pour les travailleurs de l'automobile et pour le consommateur américain. Elles seront toutes construites en Chine et sont trop chères, ne vont pas assez loin, prennent trop de temps à charger et présentent divers dangers dans certaines conditions atmosphériques. Si cela se produit, l'UAW sera anéantie, de même que tous les autres travailleurs de l'automobile aux États-Unis. La politique de la voiture électrique est aussi stupide que l'ouverture des frontières et l'absence de carte d'électeur CHRIS MCNALLY, ANALYSTE CHEZ EVERCORE ISI "Les camionnettes seront probablement les prochaines à être touchées. Bien qu'elle soit "ciblée", la grève pourrait très bientôt atteindre son paroxysme pour les équipementiers, compte tenu de la rentabilité des SUV et des pick-up. La grève ciblée est destinée à donner à l'UAW une certaine flexibilité quant à la durée du fonds de grève" COLIN LANGAN, ANALYSTE CHEZ WELLS FARGO "Les Trois Détroit pourraient être confrontés à l'incertitude et à la volatilité pendant plus d'un an. Les usines de transmission pourraient être des cibles futures, bien que les indemnités de grève nécessaires pour les travailleurs du MI augmentent les coûts." PATRICK ANDERSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ANDERSON ECONOMIC GROUP LLC "Ces usines () ont été choisies avec soin par l'UAW et reflètent une stratégie qui garantira qu'un grand nombre de fournisseurs et de concessionnaires seront touchés, tout en réduisant le nombre de travailleurs de l'UAW qui, au moins dans un premier temps, sont en grève et reçoivent des indemnités de grève." JOHN MURPHY, ANALYSTE CHEZ BOFA GLOBAL RESEARCH "Malgré le bruit autour de la grève, sur la base des commentaires publics de la direction de l'entreprise et de notre compréhension du processus, Ford semble le plus proche d'un accord en termes de procédure et de chiffres, GM n'est peut-être pas trop loin derrière, mais Stellantis a encore un long chemin à parcourir." ROBERT STREDA, VICE-PRÉSIDENT SENIOR CHEZ DBRS MORNINGSTAR "Alors que les actions de grève de l'UAW pourraient s'avérer très coûteuses pour les Trois Détroits, nous ne nous attendons pas à ce qu'elles aient des conséquences négatives sur le crédit d'une ampleur suffisante pour entraîner une modification des notations ou des tendances des notations de GM, Ford ou Stellantis." SUZANNE CLARK, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DES ÉTATS-UNIS la grève de l'UAW et, en fait, l'"été des grèves" sont le résultat naturel de l'approche de l'ensemble du gouvernement de l'administration Biden, qui vise à promouvoir la syndicalisation à tout prix