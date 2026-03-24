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Légère hausse des ventes de véhicules en Europe en février, rebond de Tesla - ACEA
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 07:10

Le logiciel de conduite autonome FSD en Californie

Le logiciel de conduite autonome FSD en Californie

Les ventes de véhicules neufs en ‌Europe ont légèrement progressé en février, montre un rapport de l'Association des constructeurs européens ​d'automobiles (ACEA), d'après lequel les ventes de Tesla ont grimpé pour la première fois depuis décembre 2024, profitant de la demande continue pour les voitures électriques.

Selon les données de l'ACEA, ​publiées mardi, les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange ont ​progressé le mois dernier de 1,7% sur ⁠un an à 979.321 voitures neuves.

Deux tiers de ces immatriculations ont concerné des ‌véhicules électrifiés.

A l'intérieur de l'UE uniquement, les immatriculations ont augmenté en février de 1,4% en rythme annuel à 865.437 véhicules. Les ventes de ​véhicules à batterie électrique ont ‌pris 20,6%, celles des véhicules hybrides rechargeables ont bondi de ⁠32,1% et celles des voitures complètement hybrides ont progressé de 10,1% - représentant ensemble 67% des ventes totales dans le bloc communautaire, contre 58,5% un an plus tôt.

Si l'UE ⁠et la Grande-Bretagne ont ‌fait marche arrière sur certaines normes destinées à réduire les émissions ⁠de carbone, pressées en ce sens par des constructeurs déplorant des difficultés à réaliser ‌des bénéfices dans l'électrique face à la concurrence des firmes chinoises, ⁠les ventes de VE continuent de s'étendre, aidées par l'arrivée sur ⁠le marché européen de ‌modèles moins coûteux et les aides à l'achat.

Toutefois, des ONG environnementales ont prévenu que ​la requalification de certains modèles à essence ‌désormais considérés comme "hybrides légers" a contribué également à la hausse des ventes de véhicules électriques, en réduisant seulement ​à peine les émissions néfastes.

Selon les données de l'ACEA, les ventes de Tesla ont grimpé en févier de 11,8% sur un an, mettant fin à treize ⁠mois consécutifs de baisse, avec une part de marché qui s'est établie à 1,8% - identique à celle de son rival chinois BYD, dont les ventes ont plus que doublé par rapport à février 2025.

Les ventes de Volkswagen et Stellantis ont augmenté respectivement de 2,2% et 9,5%, tandis que les ventes de Renault ont chuté de 14,3%.

(Alessandro ​Parodi; version française Jean Terzian)

Automobile / Equipementiers
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