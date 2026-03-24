Des personnes sortent du métro pour se rendre à Wall Street à New York

La Bourse de New ‌York a fini en nette hausse lundi, portée par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient ​après des déclarations de Donald Trump laissant penser qu'un accord pourrait être conclu avec l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 1,38%, ou 631,00 points, à 46.208,47 points. Le Standard & Poor's ​500, plus large, a pris 74,52 points, soit 1,15%, à 6.581,00 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son ​côté de 299,15 points, soit 1,38%, à 21.946,76 ⁠points.

Avant les déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur les trois ‌indices signalaient un net repli à Wall Street, dans le sillage de l'Asie et de l'Europe.

Le président américain avait lancé samedi soir ​un ultimatum qui donnait 48 ‌heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le ⁠détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Face à cette menace, l'Iran avait prévenu qu'il attaquerait les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les bases américaines dans ⁠le Golfe.

Dans ce contexte ‌d'escalade, le report des frappes et l'annonce de discussions avec Téhéran ⁠par Donald Trump a donc suscité un soulagement certain, même si la prudence reste ‌de mise compte tenu des démentis venant de Téhéran.

"On ne sait ⁠plus qui croire, mais il semble que Trump tente d'entamer des ⁠discussions avec un responsable ‌iranien pour résoudre le conflit (...) Ça a fait souffler un vent d'optimisme aujourd'hui, même ​si le marché reste en dessous de ‌ses plus hauts niveaux en raison des démentis iraniens", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste de portefeuille senior ​chez Ingalls & Snyder à New York.

Côté valeurs, le reflux des prix du pétrole a profité aux compagnies aériennes, plongées en pleines turbulences depuis le début de ⁠la guerre au Moyen-Orient. Le secteur bancaire a aussi été recherché.

(Rédigé par Sinéad ​Carew, version française Tangi Salaün)