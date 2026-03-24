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Accord commercial UE-Australie, le vin et d'autres produits européens libres de taxes douanières
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 07:07

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en visite en Australie

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en visite en Australie

​L'Union européenne et l'Australie ont ​scellé un ​accord commercial ⁠dans le ‌cadre duquel Canberra va supprimer ​99% ‌des ⁠droits de douane sur les ⁠produits ‌européens, a ⁠annoncé ‌mardi ⁠la Commission européenne, précisant ⁠que ‌le vin, ​les ‌fruits et les légumes ​européens seront ⁠exemptés de droits de douane.

(Alasdair Pal; version française Jean ​Terzian)

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