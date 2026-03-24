Accord commercial UE-Australie, le vin et d'autres produits européens libres de taxes douanières

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en visite en Australie
L'Union européenne et l'Australie ont scellé un accord commercial dans le cadre duquel Canberra va supprimer 99% des droits de douane sur les produits européens, a annoncé mardi la Commission européenne, précisant que le vin, les fruits et les légumes européens seront exemptés de droits de douane.
(Alasdair Pal; version française Jean Terzian)
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