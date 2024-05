CITATIONS-Buffett parle de la succession et de l'avenir de Berkshire lors de la réunion annuelle

Warren Buffett a pris la parole lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway BRKa.N samedi, rendant hommage à son partenaire d'affaires de longue date Charlie Munger, décrivant les rôles élargis des cadres désignés pour lui succéder éventuellement et discutant des opportunités de Berkshire. Greg Abel, 61 ans, désigné comme successeur de Buffett au poste de directeur général en 2021, était assis sur la scène aux côtés de Buffett. Voici quelques remarques faites par Buffett et Abel au cours de la réunion sur divers sujets: BUFFETT SUR LA SUCCESSION "Je ne fais pas grand-chose et je n'ai pas le même niveau d'efficacité qu'il y a trente ou quarante ans... quand on a quelqu'un comme Greg (Abel) et Ajit (Jain ), pourquoi se contenter de moi? Cela a très bien fonctionné "Le nombre d'appels que je reçois de la part de managers est terriblement proche de zéro et Greg s'en occupe. Je ne sais pas exactement comment il fait, mais nous avons la bonne personne, je peux vous le dire." "Nous posséderons Apple, American Express et Coca-Cola lorsque Greg prendra la relève BUFFETT SUR L'ALLOCATION DU CAPITAL (Sur l'allocation du capital dans le futur) "Si j'étais au conseil d'administration et que je prenais cette décision, je laisserais probablement, connaissant Greg, l'allocation du capital à Greg. Il comprend très bien les entreprises, et si vous comprenez les entreprises, vous comprenez les actions ordinaires." BUFFETT SUR LA VIE: "Vous ne savez pas où vont les chemins de la vie, vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous essayez de faire ce qui est important pour vous. J'aime gérer de l'argent pour les gens qui me font confiance. J'aime le sentiment de confiance. Je ne cherche pas à changer grand-chose. Je crois qu'il faut essayer de trouver ce en quoi on est bon et ce qu'on aime. Je pense que la seule chose à laquelle on peut aspirer, c'est la gentillesse. Et le monde s'en portera mieux... Je ne suis pas sûr que le monde se porte mieux si je suis plus riche" ABEL SUR LA SUCCESSION M. Abel a déclaré que "lors de toute transition, il est important de savoir que les principes d'allocation du capital que Berkshire applique aujourd'hui continueront à survivre" "Nous considérerons toujours les actions comme si nous investissions dans une entreprise, que ce soit à 1 % ou à 100 % BUFFETT SUR CHARLIE MUNGER Munger a été "l'architecte du Berkshire d'aujourd'hui". L'architecte est la personne qui rêve, conçoit et enfin supervise la construction de grandes structures. Les charpentiers et les castors, c'est-à-dire moi, sont nécessaires, mais l'architecte est le génie du Berkshire" "Charlie, pendant toutes les années où nous avons travaillé ensemble, ne m'a non seulement jamais menti, mais il n'a même pas façonné les choses de manière à dire des demi-mensonges ou des quarts de mensonges pour en quelque sorte empiler les cartes dans la direction qu'il voulait prendre" BUFFETT SUR LES OPPORTUNITÉS DE BERKSHIRE "Nous nous sommes engagés au Japon... il y a cinq ans et c'était tout simplement... extraordinairement convaincant... mais vous ne nous trouverez pas en train de faire beaucoup d'investissements en dehors des États-Unis "Je comprends les règles, les faiblesses et les forces des États-Unis... Je n'ai pas le même sentiment pour les économies du monde entier, je ne saisis pas très bien les autres cultures "Nous serons orientés vers les États-Unis. Si nous faisons quelque chose de vraiment important, il est très probable que ce sera aux États-Unis." "L'objectif de Berkshire... est d'augmenter les bénéfices d'exploitation et de diminuer le nombre d'actions en circulation. C'est simple à décrire, ce n'est pas aussi simple à réaliser, mais c'est ce que nous essayons de faire" BUFFETT SUR LES LIQUIDITÉS "Nous avons beaucoup d'investissements fixes à court terme qui sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt, de sorte que ce chiffre est en hausse substantielle et je ne peux pas prédire qu'il sera en hausse pour l'année "Nos liquidités et nos bons du Trésor s'élevaient à 182 milliards de dollars à la fin du trimestre, et je pense qu'il est raisonnable de supposer qu'ils (pourraient) atteindre 200 milliards de dollars à la fin de ce trimestre." "Cela ne me dérange pas du tout, dans les conditions actuelles, de construire la position de trésorerie. Lorsque je regarde les alternatives, ce qui est disponible sur les marchés des actions et la composition de ce qui se passe dans le monde, nous trouvons que c'est assez attractif." M. BUFFETT SUR LES IMPÔTS ET LA DETTE AMÉRICAINE "Presque tous les gens que je connais accordent beaucoup plus d'attention au fait de ne pas payer d'impôts qu'ils ne le devraient, alors que cela ne nous dérange pas de payer des impôts dans le Berkshire "Dans les politiques fiscales, il faut faire un compromis et je pense que des impôts plus élevés sont... probables. Si le gouvernement veut prélever une part plus importante de votre revenu, du mien ou de celui de Berkshire, il peut le faire. Il peut décider qu'un jour, il ne voudra plus que le déficit budgétaire soit aussi important, car cela a des conséquences importantes. Il ne voudra donc peut-être pas réduire les dépenses et décidera donc de prélever un pourcentage plus élevé de ce que nous possédons et nous le paierons "Ma meilleure spéculation est que la dette américaine sera acceptable pendant très longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions BUFFETT SUR APPLE "Nous possédons American Express, qui est une entreprise formidable, nous possédons Coca Cola, qui est une entreprise formidable, et nous possédons Apple, qui est une entreprise encore meilleure "À moins que quelque chose de vraiment extraordinaire ne se produise, nous posséderons Apple, American Express et Coca Cola." "À la fin de l'année, je dirais qu'il est très probable qu'Apple soit notre principal actionnaire BUFFETT SUR COCA-COLA "Aucune entreprise ne fait autant d'affaires dans le monde que Coca-Cola. Je veux dire qu'elle est la boisson non alcoolisée préférée dans quelque 170 ou 180 pays sur 200. Il s'agit probablement d'approximations datant de quelques années, mais ce degré d'acceptation à l'échelle mondiale est presque inégalé." BUFFETT SUR LA PARTICIPATION DE PARAMOUNT "C'était ma décision à 100 %, nous avons tout vendu et nous avons perdu pas mal d'argent BUFFETT SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE "Je pense qu'elle a un énorme potentiel pour le bien et un énorme potentiel pour le mal