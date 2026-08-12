Cisco recule de 2% malgré des résultats soutenus par l'IA et les réseaux

Cisco évolue en légère baisse dans les échanges après-Bourse, après avoir initialement progressé à la suite de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par la vigueur persistante des investissements dans les infrastructures réseau et l'intelligence artificielle.

Le spécialiste américain des équipements de réseau, de la cybersécurité et des infrastructures pour centres de données a enregistré 17,25 MdsUSD de chiffre d'affaires au quatrième trimestre fiscal, en hausse de 18% sur un an, contre 16,84 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action atteint 1,22 dollar, contre 1,17 dollar anticipé par le consensus.

La progression reste largement alimentée par les activités de réseau, dont les ventes ont augmenté de 28%, mais elle devient plus large puisque la cybersécurité progresse de 14% et les solutions de collaboration de 12%. Cisco a par ailleurs enregistré 4 MdsUSD de commandes d'infrastructures liées à l'IA auprès des hyperscalers sur le seul trimestre, portant le total de l'exercice à 9,3 MdsUSD. Le groupe prévoit désormais environ 7,5 MdsUSD de revenus issus de ces infrastructures en 2027, contre environ 4 MdsUSD en 2026.

Cette dynamique intervient dans un environnement favorable aux fournisseurs d'infrastructures de centres de données, alors que les grands groupes technologiques continuent d'accroître leurs dépenses pour accompagner le développement de l'IA. Goldman Sachs estimait récemment que les dépenses d'investissement mondiales liées à l'intelligence artificielle devraient dépasser 1 000 milliards de dollars en 2026, un environnement dont Cisco cherche à capter une part croissante grâce à son exposition aux hyperscalers et au renouvellement des infrastructures réseau. Les commandes de produits du groupe ont ainsi progressé de 35% sur un an au quatrième trimestre.

Pour l'exercice 2027, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 72,2 et 73,4 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action de 5,05 à 5,11 dollars. Chuck Robbins, directeur général de Cisco, estime que la profondeur du portefeuille du groupe et son positionnement dans les réseaux sécurisés lui permettent d'accompagner ses clients dans leurs différents modes de déploiement de l'IA.