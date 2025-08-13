Cisco proche des sommets du dot-com, l'IA alimentant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Cisco Systems CSCO.O a baissé de 0,6 % mercredi, près de son plus haut niveau depuis l'ère de la bulle dot-com, avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs s'attendant à une demande accrue des clients de l'informatique en nuage basée sur l'intelligence artificielle ** La semaine dernière, les actions ont atteint leur plus haut niveau depuis l'ère de la bulle dot-com; l'action reste en baisse de ~10 % par rapport au record de mars 2000 ** En mai, la société a revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels, sous l'impulsion de la demande liée à l'IA pour ses équipements de réseau

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel augmente de 7 % pour atteindre 14,62 milliards de dollars, le Bénéfice par action ajusté devrait être de 0,98 $ contre 0,87 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action CSCO a augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC qui a augmenté de 12 %

** L'action a récemment été évaluée à 18 fois les bénéfices attendus, au-dessus du PER prévisionnel moyen sur 5 ans qui est de 14