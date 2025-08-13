 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 810,00
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cisco proche des sommets du dot-com, l'IA alimentant la demande
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Cisco Systems CSCO.O a baissé de 0,6 % mercredi, près de son plus haut niveau depuis l'ère de la bulle dot-com, avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs s'attendant à une demande accrue des clients de l'informatique en nuage basée sur l'intelligence artificielle ** La semaine dernière, les actions ont atteint leur plus haut niveau depuis l'ère de la bulle dot-com; l'action reste en baisse de ~10 % par rapport au record de mars 2000 ** En mai, la société a revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels, sous l'impulsion de la demande liée à l'IA pour ses équipements de réseau

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel augmente de 7 % pour atteindre 14,62 milliards de dollars, le Bénéfice par action ajusté devrait être de 0,98 $ contre 0,87 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action CSCO a augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC qui a augmenté de 12 %

** L'action a récemment été évaluée à 18 fois les bénéfices attendus, au-dessus du PER prévisionnel moyen sur 5 ans qui est de 14

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
70,5350 USD NASDAQ -1,18%
NASDAQ Composite
21 686,28 Pts Index Ex +0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:45 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Recettes fiscales : quand les matières premières sauvent les finances de la Suisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.08.2025 18:34 

    L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour une réunion à Helsinki, le 16 juillet 2018 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Ukraine : l'armée russe accélère, les Européens pressent Trump
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:29 

    Les Européens ont pressé mercredi Donald Trump d'amener Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, où l'armée russe progresse rapidement. "Nous espérons que le thème central de la réunion" entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe finit dans le vert, espoirs d'un biais accommodant de la Fed
    information fournie par Reuters 13.08.2025 18:24 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, après la publication de données montrant la résilience des principales économies mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank