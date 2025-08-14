 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cisco prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, l'IA alimentant la demande d'équipements de réseau
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et d'un commentaire du PDG au paragraphe 7) par Juby Babu

Cisco Systems CSCO.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le boom de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande de ses équipements de réseau de la part des clients de cloud.

Les investissements dans le cloud hyperscale sont sains et stimulent le financement des infrastructures informatiques, ce qui constitue une bonne toile de fond pour Cisco.

"Dans l'environnement des dépenses des entreprises, il y a des dépenses supplémentaires pour renforcer l'infrastructure afin d'accommoder l'IA, donc cela pourrait potentiellement être un autre moteur de croissance, en particulier avec Cisco ayant une si grande présence sur le marché traditionnel des entreprises", a déclaré David Heger, analyste chez Edward Jones.

Les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft

MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O augmentent leurs dépenses pour pallier les pénuries de capacité qui ont limité leur capacité à répondre à la demande en matière d'IA, même après plusieurs trimestres de dépenses de plusieurs milliards de dollars.

Les commandes d'infrastructures d'IA de Cisco ont dépassé 800 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui porte le total pour l'exercice 2025 àplus de 2 milliards de dollars, soit plus du double de son objectif initial, a déclaré le PDG Chuck Robbins lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'entreprise n'a pas constaté d'augmentation de la demande de produits, mais a noté un léger impact des tarifs douaniers au cours du trimestre et de l'exercice, a-t-il ajouté.

"Nous nous attendons à ce que l'opportunité de l'IA souveraine prenne de l'ampleur au cours du second semestre de l'exercice 2026. Cisco sera l'un des principaux fournisseurs de systèmes pour ces importants clusters de formation et d'inférence de l'IA et fera partie intégrante de leur développement et de leur éventuelle mise à l'échelle."

Cisco a établi un partenariat avec Humain, la société d'IA soutenue par l'État saoudien, et fournira des solutions numériques pour l'infrastructure d'information et de télécommunications du gouvernement de Bahreïn.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 14,65 et 14,85 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 14,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, clos le 26 juillet, s'est élevé à 14,67 milliards de dollars, contre une estimation de 14,62 milliards de dollars.

Les commandes de produits de réseautage ont connu une croissance à deux chiffres au cours du trimestre, grâce à l'infrastructure webscale, à la commutation, au routage d'entreprise, à l'IoT industriel et aux serveurs.

