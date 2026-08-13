Cisco prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à la poursuite des investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Co prévoit un chiffre d'affaires compris entre 72,2 milliards et 73,4 milliards de dollars pour 2027

* L'entreprise indique que les commandes d'infrastructures d'IA passées par les hyperscalers au quatrième trimestre ont atteint 4 milliards de dollars

* L'action recule de 4 % en séance prolongée, les anticipations élevées étant déjà intégrées dans le cours

(Ajout d'un graphique et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Juby Babu

Cisco Systems CSCO.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, affichant ainsi sa confiance dans le fait que la forte demande pour ses équipements réseau dédiés à l’IA continuera à alimenter sa croissance.

L'action de la société a toutefois chuté de plus de 4 % après avoir initialement progressé de 3 % en séance prolongée à la suite de la publication des résultats, les investisseurs ayant nourri des attentes très élevées avant la publication du rapport. L'action Cisco a progressé de plus de 60 % depuis le début de l'année.

Si la société a franchi un cap ambitieux, les leaders du secteur des infrastructures d’IA sont de plus en plus jugés sur leur rythme d’accélération, a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

“Cisco a publié de solides résultats, mais la société abordait cette publication avec un optimisme déjà largement pris en compte dans le cours de l’action. Le marché semble considérer cela comme une confirmation de la dynamique du secteur des infrastructures d’IA plutôt que comme un nouveau catalyseur.”

Le géant des réseaux prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 72,2 et 73,4 milliards de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 68,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit également un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars provenant des commandes d’infrastructures d’IA passées par les hyperscalers au cours de l’exercice 2027.

Cisco a tiré profit du fait que les fournisseurs de cloud hyperscale et les entreprises développent leurs infrastructures pour répondre aux exigences complexes de l’IA générative.

Il a reçu des commandes d’infrastructures d’IA de la part d’hyperscalers d’une valeur de 4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre clos le 25 juillet, portant le total pour l’exercice 2026 à 9,3 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, Cisco table sur une marge brute ajustée comprise entre 65 % et 66 %, soit un peu moins que les estimations du marché, qui s’établissent à 66,10 %.

“Même si le chiffre d’affaires et les bénéfices augmentent, les marges restent serrées, car Cisco doit composer avec une gamme de produits plus gourmande en matériel et des coûts de composants élevés”, a déclaré Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille du fonds Rational Equity Armor.

Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a progressé de 17,6 % pour atteindre 17,25 milliards de dollars, dépassant les estimations qui s'élevaient à 16,82 milliards de dollars.