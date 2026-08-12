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Cisco prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 22:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cisco Systems CSCO.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, affichant ainsi sa confiance dans le fait que la forte demande pour ses équipements réseau basés sur l'IA continuera à stimuler sa croissance.

Le géant des réseaux table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 72,2 et 73,4 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 68,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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