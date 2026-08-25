Cisco lance son infrastructure souveraine de données au Canada

Cisco a annoncé mardi le lancement au Canada d'un portefeuille d'infrastructures critiques dites "souveraines", conçu pour permettre aux administrations publiques et aux secteurs sensibles de faire fonctionner leurs équipements en circuit fermé.

Cette offre s'adresse prioritairement aux institutions financières, aux établissements de santé et aux gestionnaires d'infrastructures d'importance vitale, précise l'équipementier de réseaux dans un communiqué.

Un mécanisme de licences isolées

Le groupe californien explique que ce système configurable pourra être déployé directement sur les sites physiques de ses clients et de manière totalement isolée, sans aucune connexion avec l'extérieur.

Le dispositif couvre les gammes principales du groupe, routage, commutation, technologies sans fil, outils de collaboration et terminaux, combinées aux logiciels de sécurité de Cisco et de sa filiale Splunk.

Grâce à un système de licences hors ligne, Cisco garantit qu'il ne pourra ni accéder à distance aux matériels, ni les contrôler ou les désactiver, l'ensemble de l'exploitation et de la gestion de l'infrastructure étant délégué au client final.