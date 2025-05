Cisco, Foot Locker, Walmart...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple

Donald Trump a déclaré avoir demandé au patron d'Apple, Tim Cook, de cesser de construire des usines en Inde pour fabriquer des appareils destinés aux États-Unis, poussant ainsi le fabricant de l'iPhone à augmenter sa production américaine, rapporte Bloomberg. " Il construit dans toute l'Inde. Je ne veux pas que vous construisiez en Inde ", a-t-il dit au dirigeant. À la suite de cette discussion, le président a indiqué qu'Apple allait " augmenter sa production aux États-Unis ".

Birkenstock

Au deuxième trimestre 2024/2025, les revenus de Birkenstock ont progressé de 19% sur un an pour atteindre 574,3 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 23% à 200,1 millions d'euros. Le bénéfice net ressort à 105 millions d'euros, en hausse de 47% contre 72 millions d'euros il y a un an. Par action, le bénéfice est de 0,56 euro sur ce second trimestre, en hausse de 47 % par rapport à 0,38 euro un an auparavant. Côté perspectives, Birkenstock anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel dans le haut de sa fourchette de prévisions précédentes : 15-17%.

Cisco

Cisco est attendu en hausse à la faveur de résultats solides et de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos avril, de l'exercice fiscal 2025, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a bondi de 32% à 2,5 milliards de dollars, soit 62 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 96 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus.

CoreWeave

Lors de sa première publication trimestrielle depuis son introduction en Bourse, CoreWeave a effrayé les investisseurs en dévoilant ses projets d'investissement. Au premier trimestre, la société spécialisée dans les services cloud dédiés à l'intelligence artificielle a essuyé une perte nette de 314,64 millions de dollars, soit -1,49 dollar, contre une perte de 129,25 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, la perte est ressortie à 149,56 millions de dollars. Les revenus se sont envolés de 420% à 981,6 millions de dollars.

Foot Locker

Foot Locker, dont le titre s'envole de plus de 80% en avant-Bourse, va être racheté par Dicks Sporting Goods, leader des enseignes multimarques de sport aux Etats-Unis, pour environ 2,3 milliards de dollars, comme l'avait rapporté hier le Wall Street Journal. Foot Locker exploite 2 400 magasins de détail dans 20 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars environ l'an dernier.

United Health

Deux jours après avoir annoncé un départ surprise de son président-directeur général et suspendu ses objectifs annuels, UnitedHealth est encore au cœur de la tourmente. Selon le Wall Street Journal, le département américain de la Justice aurait ouvert une enquête à l'encontre du spécialiste de l'assurance et des services de santé pour une possible fraude à Medicare, l'assurance maladie américaine pour les personnes âgées et les invalides.

Walmart

Walmart a déclaré au premier trimestre un bénéfice par action de 61 cents contre 58 cents attendu. Le bénéfice net s'élève à 4,45 milliards de dollars sur la période, contre 5,1 milliards un an plus tôt. Les ventes nettes ont augmenté de 2,5 % à 165,6 milliards de dollars, ressortant légèrement inférieures aux prévisions. Les ventes comparables aux États-Unis ont progressé de 4,5 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,94 %.