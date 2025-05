L'AMF requiert 400.000 euros d'amende contre Saxo Bank pour une série de manquements du courtier BinckBank

( AFP / FRED DUFOUR )

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis jeudi 400.000 euros d'amende à l'encontre de Saxo Bank pour une série de manquements aux obligations d'information et de professionnalisme du courtier BinckBank, racheté en 2018 par la banque danoise.

Lors d'une séance de la commission des sanctions du gendarme boursier, le collège de l'AMF a exposé une série de manquements entre 2020 et 2023 "aux obligations générales d'information et de professionnalisme avec des conséquence dommageables pour les investisseurs" de BinckBank NV, établissement néerlandais qui n'existe plus depuis juillet dernier après sa fusion avec Saxo Bank.

La représentante du collège de l'AMF a notamment insisté sur le fait que "les manquements sont nombreux", qu'ils "portent pour la plupart sur la protection des investisseurs", qu'ils sont "d'une gravité certaine et "étalés sur plusieurs années".

Le collège, l'organe chargé des poursuites, considère que BinckBank a manqué de "clarté et de précision quant à la procédure de liquidation des positions et au mode de calcul de la marge" pour ses clients.

Les manquements évoqués portent également sur la gestion des comptes PEA, les plans d'épargne en actions, qui concernent de nombreux investisseurs particuliers.

Il est reproché à BinckBank un "délai de transfert excessivement long" des PEA à Saxo Bank, mais aussi un manque d'information concernant les conséquences du Brexit sur les valeurs britanniques dans les portefeuilles des clients.

"21.000 PEA ont été transféré", ont précisé les avocats de Saxo Bank, estimant que les clients mécontents ne sont "pas représentatifs".

Enfin, la représentante du collège de l'AMF a souligné un contrôle "particulièrement difficile" de BinckBank, estimant que la mise en cause "a fourni des réponses inexploitables mais qui étaient une source de travail supplémentaire pour la mission de contrôle". Un grief que le rapporteur de l'AMF n'avait pas retenu, considérant que Saxo Bank n'a manqué "ni de diligence ni de loyauté" dans sa mission de contrôle.

Les avocats de Saxo Bank se sont attachés à rappeler le contexte de fusion entre BinckBank et Saxo Bank avec "une opération extrêmement complexe de prise de contrôle transfrontalière entre le Danemark et les Pays-Bas qui impacte toutes les succursales des deux groupes dans de nombreux pays".

"Ce ne sont pas des opérations habituelles", ont-ils argué.