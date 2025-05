Tikehau Capital nomme Xavier Musca président du conseil de surveillance

Xavier Musca à Paris le 14 janvier 2020 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a annoncé jeudi la nomination à la tête de son conseil de surveillance de Xavier Musca, jusqu'à présent haut dirigeant du Crédit Agricole et ancien secrétaire général de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy.

Cette nomination a "fait l’objet d’une revue par le Comité de gouvernance et du développement durable" et "a été approuvée par les membres du Conseil de surveillance réunis", pour effet immédiat, a annoncé le groupe dans un communiqué jeudi.

Il remplace Christian de Labriffe, qui occupait ce poste depuis 2013, et qui "continuera d’accompagner le groupe en qualité de conseiller spécial".

"Avec une carrière de plus de 40 années dans le secteur bancaire et financier, l’administration publique et la gouvernance d’entreprise, Xavier Musca apporte (...) une expertise stratégique reconnue et une compréhension fine des enjeux économiques mondiaux", s'est félicité Tikehau.

Xavier Musca, 65 ans, occupait jusque-là le poste de directeur général de Crédit Agricole CIB, filiale de banque de financement et d'investissement du groupe bancaire mutualiste, et de directeur général délégué de la maison mère Crédit Agricole SA, responsable du pôle Grandes Clientèles.

Il a également eu un long parcours dans le public, au sein de la Direction générale du Trésor, dont il a pris la tête de 2004 à 2009.

M. Musca a ensuite été secrétaire général adjoint à l'Elysée chargé des Affaires économiques sous la présidence de Nicolas Sarkozy, entre 2009 et 2011, en pleine crise financière, avant de prendre la tête du secrétariat général, jusqu'en 2012.