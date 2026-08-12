Cisco en baisse, ses prévisions optimistes n'ayant pas répondu aux attentes des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du fabricant d'équipements réseau Cisco

CSCO.O a reculé d'environ 4 % à 118,90 dollars lors des négociations après clôture ** Selon les analystes , les prévisions optimistes de la société

n’ont toutefois pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, ce qui a entraîné un retournement de tendance du titre après la hausse enregistrée à l’annonce des résultats

** CSCO prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 72,2 et 73,4 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 68,69 milliards de dollars; le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 5,05 et 5,11 dollars, au-dessus des estimations de 4,80 dollars – données compilées par LSEG

** La société a également dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre

** À la clôture d'hier, CSCO affichait une hausse d'environ 61 % depuis le début de l'année