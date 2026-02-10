Cisco dévoile une nouvelle puce réseau pour l'IA et s'attaque à Broadcom et Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cisco Systems CSCO.O a lancé mardi une nouvelle puce et un nouveau routeur conçus pour accélérer l'information dans les centres de données massifs qui rivaliseront avec les offres de Broadcom AVGO.O et de Nvidia NVDA.O pour une part du boom des dépenses d'infrastructure de l'IA de 600 milliards de dollars .

Cisco a déclaré que sa puce de commutation Silicon One G300, qui devrait être commercialisée au cours du second semestre de l'année, aidera les puces qui forment et fournissent des systèmes d'IA à communiquer entre elles sur des centaines de milliers de liens.

La puce sera fabriquée avec la technologie de fabrication de puces à 3 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW et comportera plusieurs nouvelles fonctions "d'absorption des chocs" conçues pour aider les réseaux de puces d'IA à ne pas s'enliser lorsqu'ils sont confrontés à d'importants pics de trafic de données, a déclaré Martin Lund, vice-président exécutif du groupe de matériel commun de Cisco, lors d'une interview accordée à Reuters.

Cisco s'attend à ce que la puce aide certaines tâches informatiques d'IA à être effectuées 28 % plus rapidement, en partie en réacheminant automatiquement les données autour de tout problème dans le réseau, en l'espace de quelques microsecondes.

"Cela se produit lorsque vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers de connexions - cela se produit assez régulièrement", a déclaré Lund. "Nous nous concentrons sur l'efficacité totale du réseau, de bout en bout."

La mise en réseau est devenue un domaine concurrentiel clé dans le domaine de l'IA. Lorsque Nvidia a dévoilé ses nouveaux systèmes le mois dernier , l'une des six puces clés du système était une puce de réseau qui rivalise avec les offres de Cisco. Broadcom s'attaque au même marché avec sa série de puces "Tomahawk".