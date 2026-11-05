Cisco dévisse à Wall Street, l'IA et Morgan Stanley jettent un froid

Cisco décroche de 6,6% à 96,7 dollars jeudi matin, troisième plus forte baisse du Dow Jones, victime d'un mouvement de correction généralisé sur les valeurs technologiques américaines et d'une dégradation de recommandation de Morgan Stanley.

La banque d'investissement explique avoir ramené son conseil sur l'équipementier de réseaux de surpondérer à pondération en ligne, recommandant aux investisseurs de rester temporairement à l'écart du titre en raison d'un profil de marge fragilisé et d'un ralentissement potentiel de la demande après de récentes hausses de prix.

Si la firme new-yorkaise continue de tabler sur une trajectoire de croissance des revenus à deux chiffres au cours des années qui viennent, portée par les investissements dans le cloud et l'intelligence artificielle (IA), elle met en garde contre un phénomène d'achats d'anticipation.

Selon ses analystes, de nombreux clients ont accéléré leurs commandes afin d'échapper aux hausses tarifaires annoncées, une dynamique temporaire qui risque de peser sur les volumes d'activité futurs.

Des marges bénéficiaires sous pression

Morgan Stanley met également en avant l'impact négatif de l'évolution du portefeuille de produits due à la montée en puissance des ventes de matériel d'infrastructure aux géants du cloud (hyperscalers), qui pénalise la marge brute et limite la progression du bénéfice par action (BPA).

Enfin, Morgan Stanley ajoute que les récentes réactions boursières mitigées essuyées par des pairs du secteur, tels que Fortinet, témoignent des exigences désormais particulièrement élevées du marché.

Son objectif de cours est ramené en conséquence de 135 à 120 dollars.