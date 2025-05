Cisco affiche un plus grand optimisme à propos de ses objectifs annuels

(AOF) - Cisco est attendu en hausse à la faveur de résultats solides et de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos avril, de l'exercice fiscal 2025, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a bondi de 32% à 2,5 milliards de dollars, soit 62 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 96 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 11% à 14,1 milliards de dollars alors que le marché ciblait 14,05 milliards de dollars.

" Cisco a une fois de plus enregistré de solides résultats trimestriels avec une demande claire pour nos technologies ", a déclaré le PDG, Chuck Robbins. " L'élan que nous observons avec l'IA est alimenté par la puissance de notre portefeuille de réseaux sécurisés. "

Cisco est plus optimiste sur ses objectifs annuels. Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté est prévu entre 3,77 dollars et 3,79 dollars contre de 3,68 à 3,74 dollars auparavant. Les revenus sont attendus entre 56,7 et 56,7 milliards de dollars contre de 56 à 56,5 milliards de dollars précédemment.

