Cisco : 26 après, améliore de 50% son zénith de mi-mars 2020
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 16:16
Cela se manifeste avec l'ouverture d'un "gap" spectaculaire au-dessus de 102$ avec l'inscription d'un record absolu à 119,3$.
La veille, Cisco était presque sur le point de doubler par rapport à son plancher des 52$ du 7 avril 202, aujourd'hui le gain passe à 115%.
Le prochain objectif pourrait être 130$, soit 100% de hausse par rapport au zénith des 65$ de fin décembre 2021 et mi-février 2025.
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