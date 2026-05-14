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Cisco : 26 après, améliore de 50% son zénith de mi-mars 2020
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 16:16

Comme un symbole, le titre Cisco, la "vedette des vedettes" lors du rallye des "dot.com", le "Nvidia d'octobre 1998 à mars 2000", vient d'améliorer de 50% son précédent zénith des 80$ de mi-mars 2020.
Cela se manifeste avec l'ouverture d'un "gap" spectaculaire au-dessus de 102$ avec l'inscription d'un record absolu à 119,3$.
La veille, Cisco était presque sur le point de doubler par rapport à son plancher des 52$ du 7 avril 202, aujourd'hui le gain passe à 115%.
Le prochain objectif pourrait être 130$, soit 100% de hausse par rapport au zénith des 65$ de fin décembre 2021 et mi-février 2025.

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