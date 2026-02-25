Circle, l'émetteur de stablecoins, bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au T4

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de Circle Internet Group

CRCL.N , émetteur de stablecoins, ont bondi de 13,4 % à 69,58 $ avant le marché ** Le revenu total et le revenu de réserve de CRCL pour le quatrième trimestre ont bondi de 77 % pour atteindre 770 millions de dollars, dépassant l'estimation de Wall Street de 739,5 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La circulation de la stablecoin USDC monte en flèche de 72 % pour atteindre 75,3 milliards de dollars au cours du trimestre

** L'adoption de l'USDC a continué à se développer dans le monde entier, car de plus en plus d'entreprises, de développeurs et d'institutions publiques ont intégré les dollars numériques dans les paiements réels, la trésorerie et les flux de travail financiers on-chain" - Jeremy Allaire, directeur général

** 12 des 27 maisons de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, 13 comme un "maintien" et deux comme une "forte vente"; PT médian de 104 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière fermeture, les actions de CRCL ont baissé de 22,6 % depuis le début de l'année