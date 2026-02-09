Cinq points à retenir : Proches, lointains, où que soient les marchés

Takaichi remporte une victoire électorale historique au Japon

L'IA se divise en gagnants et en perdants

Publication de l'IPC américain et des chiffres de l'emploi non agricole

Le résultat des élections anticipées au Japon, une forte dose de données américaines clés, la saison des bénéfices et un glissement de (certaines actions technologiques ) suggère que les traders auront peu de temps de repos au cours de la semaine à venir.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers

1/ VICTOIRE ÉCRASANTE

La coalition de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté une victoire historique aux élections ce week-end, ouvrant la voie aux réductions d'impôts et aux dépenses militaires promises pour contrer la Chine.

Les investisseurs ont réagi en propulsant les actions japonaises à des sommets historiques lundi, tandis que les obligations super-longues ont inversé la faiblesse initiale, dans un vote apparent de confiance dans la politique fiscale "responsable et proactive" de Takaichi .

Le yen JPY= s'est également maintenu, la menace imminente d'une intervention sur le marché des changes ayant fait hésiter les opérateurs à le faire baisser.

Alors que les électeurs ont donné à Takaichi un mandat important pour relancer l'économie, les investisseurs estiment qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour creuser les déficits, faute de quoi la pression reviendra rapidement sur les obligations et la monnaie.

Un premier test sera de voir comment elle gérera sa promesse de suspendre la taxe de vente de 8% sur les produits alimentaires au Japon et comment elle prévoit de la financer.

2/ L'IA SE DIVISE EN GAGNANTS ET EN PERDANTS

Cisco Systems CSCO.O et l'allemand Siemens Energy publient leurs résultats mercredi.

Ils ont bénéficié du boom de l'IA de différentes manières, mais Barclays affirme maintenant que le commerce est "extrêmement dispersé".

En d'autres termes, le marché fait le tri entre les gagnants et les perdants avec plus de conviction. La sensibilité à la question de savoir quelles entreprises bénéficient ou souffrent de la perturbation de l'IA est évidente dans les actions en baisse des logiciels et de l'analyse de données . Elles ont plongé lorsque les traders se sont concentrés sur la menace existentielle posée par des modèles d'IA de plus en plus puissants.

Les facilitateurs de l'IA, c'est-à-dire les entreprises qui contribuent à la construction de centres de données d'IA à l'échelle mondiale, se sont quant à eux mieux comportés. Mais avec le spectre de l'éclatement d'une bulle et des marchés proches de records, il serait sage de s'accrocher.

3/ PUBLICATION DE DONNÉES RETARDÉES

Une double dose de rapports économiques américains majeurs devrait donner aux investisseurs une vision critique de l'économie, après que les publications aient été quelque peu retardées par la fermeture du gouvernement pendant trois jours qui vient de prendre fin.

Le rapport sur les emplois non agricoles de janvier, qui doit être publié mercredi , devrait faire état d'une augmentation de 70 000 emplois, selon un sondage Reuters. La Réserve fédérale a souligné les signes de stabilisation du marché du travail lorsqu'elle a maintenu ses taux à leur niveau actuel le mois dernier, interrompant son cycle d'assouplissement.

Deux jours plus tard, l'indice des prix à la consommation de janvier, l'une des mesures les plus surveillées pour évaluer les tendances de l'inflation, devrait être publié.

Les données sont publiées alors que les investisseurs évaluent l'impact du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , qui pourrait prendre ses fonctions à temps pour la réunion de juin de la Fed. Les marchés considèrent actuellement cette réunion comme la prochaine échéance probable pour une baisse des taux.

4/DE MUNICH, AVEC AMOUR

La conférence de Munich sur la sécurité débute jeudi. Cette conférence annuelle, qui en est à sa septième décennie, a probablement connu sa réunion la plus importante - et la plus controversée - en 2025, lorsqu'une série de déclarations des États-Unis a ouvert la voie à un changement tectonique de l'ordre international, toujours en cours aujourd'hui.

Les questions géopolitiques brûlantes ne manquent pas - de l'Iran à l'Ukraine en passant par le Groenland - et les interrogations sur le rôle futur de l'Otan se font de plus en plus pressantes.

Mais la réunion semble s'étendre au-delà de son champ d'action habituel: La Banque centrale européenne travaille à l'ouverture de l'accès aux liquidités en euros à un plus grand nombre de pays, dans le cadre des efforts visant à renforcer le rôle international de la monnaie unique, ont déclaré des sources à Reuters.

L'annonce sera probablement faite par la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui ouvrira une table ronde sur les dépendances commerciales lors de la conférence.

5/ LA FIN DE LA PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ DES BANQUES EUROPÉENNES?

Les banques européennes ont été parmi les valeurs les plus performantes au cours des 12 derniers mois .SX7P avec un gain de plus de 60%, aidées par une rentabilité en hausse, un faible taux de défaut de paiement des prêts et une avalanche de liquidités pour les actionnaires.

Les britanniques Barclays BARC.L et NatWest NWG.L et l'italien UniCredit CRDI.MI publieront leurs résultats pour 2025 dans les prochains jours, après des chiffres généralement solides de la Deutsche Bank DBKGn.DE et de BNP Paribas

BNPP.PA . La banque française et Lloyds LLOY.L ont également relevé leurs principaux objectifs de rentabilité.

Mais les analystes préviennent que les bons moments ne peuvent pas durer, surtout si les économies européennes ralentissent. L'espagnol BBVA BBVA.MC a vu ses actions chuter de 7 % jeudi après avoir mis de côté 19 % de plus en liquidités pour les pertes sur prêts au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Outre les perspectives financières, les investisseurs sont à l'affût de signes montrant que les patrons ont envie de dépenser une plus grande partie de leur capital excédentaire dans des transactions - telles que l'acquisition récemment annoncée par Santander de Webster Financial WBS.N pour un montant de 12,2 milliards de dollars.