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Cinq groupes d'entreprises du secteur du cloud demandent à l'UE de prendre des mesures provisoires à l'encontre de Broadcom
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

L'association européenne des fournisseurs de services d'infrastructure cloud (CISPE) s'est associée à quatre autres groupements professionnels pour exhorter les autorités européennes de la concurrence à suspendre certaines pratiques commerciales du fabricant américain de puces Broadcom AVGO.O , selon une lettre commune consultée par Reuters. Le CISPE, qui compte près de 50 membres à travers l’Europe et compte parmi ses membres associés Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O , avait déjà demandé de son propre chef en mars une mesure provisoire après que Broadcom eut remanié l’année dernière l’écosystème de ses fournisseurs de services cloud VMware, qu’il avait acquis en 2023. La plainte du CISPE a incité la Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, à remettre en question les modifications apportées aux licences VMware .

L’association belge des utilisateurs professionnels du numérique Beltug, ainsi que ses homologues français (le Cigref), allemand (VOICE) et néerlandais (CIO Platform Nederland), se sont désormais joints à cette initiative, accusant Broadcom d’imposer des hausses de prix considérables aux utilisateurs de la plateforme de virtualisation de VMware et d’empêcher des milliers de fournisseurs de la déployer et de l’acheter.

“Nous vous exhortons donc, avec la plus grande fermeté, à agir rapidement et à imposer dès à présent des mesures provisoires”, a déclaré le CISPE dans sa lettre commune datée du 10 juillet.

Elles ont demandé à la commissaire européenne chargée de la concurrence, Teresa Ribera, et à la commissaire européenne chargée des technologies, Henna Virkkunen, de garantir une période de transition d’au moins trois ans pendant que les régulateurs poursuivent leur enquête sur Broadcom.

Broadcom a déclaré ne pas partager les allégations du CISPE, qualifiant cette organisation d’organisme financé par de grands fournisseurs de services cloud, ou “hyperscalers”, qui déforment la réalité du marché.

“Nous restons déterminés à investir massivement dans nos partenaires européens fournisseurs de services cloud VMware (VCSPs) afin de les aider à proposer des alternatives aux hyperscalers et à répondre aux besoins en constante évolution des entreprises et organisations européennes”, a déclaré un porte-parole de Broadcom.

La Commission européenne a confirmé avoir reçu cette lettre.

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