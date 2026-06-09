Cinéma: le groupe MK2 va ouvrir son capital au public pour financer plusieurs projets

( AFP / CHARLOTTE SIEMON )

Le groupe de cinéma indépendant MK2 va pour la première fois ouvrir son capital au public afin de financer la transformation d'un de ses multiplexes à Paris et y créer un musée, a-t-il annoncé mardi.

MK2, qui gère le premier circuit de salles d'art et essai en France, souhaite lever entre 2,5 et 5 millions d'euros afin de transformer le cinéma MK2 Bibliothèque, troisième plus grand complexe de la capitale avec 20 écrans.

L'objectif est de rénover entièrement ses salles avec un nouvel équipement image et son et de nouveaux sièges.

Cette phase, qui s'achèvera en septembre, sera suivie d'une autre début 2027 avec l'ouverture d'un musée dédié aux arts visuels, "pensé comme un laboratoire d'innovation créative" pour des artistes français et internationaux, a exposé à l'AFP le directeur général de MK2, Elisha Karmitz.

A l'été 2027, le groupe devrait aussi ouvrir au même endroit un hôtel-cinéma, son deuxième à Paris.

L'achat d'actions sera possible à partir de 100 euros, "sans droit de vote, avec une rémunération promise de 4% à 8% par an selon les performances de MK2 cinémas", affirme le groupe. Le capital sera ensuite racheté au bout de cinq ans, garantit-il.

Détenu uniquement par la famille Karmitz depuis sa création en 1974, MK2 est un acteur majeur du cinéma indépendant en Europe avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros. La filiale chargée de l'exploitation des cinémas pèse pour environ un tiers de ce total, avec 33,8 millions de chiffre d'affaires annuel.

Il détient 26 cinémas à Paris et en Espagne mais s'occupe aussi de la production et distribution de films, en particulier du cinéma d'auteur.