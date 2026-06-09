Ciena se stabilise après avoir levé 2,5 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations convertibles

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9 juin - ** Les actions de la société de technologies de réseau Ciena CIEN.N ont reculé de 0,3% à 465,50 dollars en pré-ouverture mardi, après avoir levé plus de capitaux que prévu ** CIEN, basée à Hanover, dans le Maryland, a annoncé lundi soir le prix de son émission privée de 2,5 milliards de dollars d'obligations convertibles à 0 % (CBs) arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** Le prix de conversion initial de 746,66 dollars est supérieur de 60% au dernier cours de clôture de l'action, qui s'établissait à 466,67 dollars ** L'action CIEN a chuté pour la quatrième séance consécutive lundi, clôturant en baisse de 4,4% après l'annonce par la société d'une émission d'une valeur de 2 milliards de dollars

** La société a l'intention d'utiliser environ 1,14 milliard de dollars du produit net de l'émission pour rembourser un prêt à terme, le reste étant destiné à des besoins généraux, notamment le renforcement de la capacité de la chaîne d'approvisionnement

** Elle prévoit également d'utiliser 100 millions de dollars pour payer le coût des opérations de couverture liées aux obligations convertibles et de racheter jusqu'à 140 millions de dollars de ses propres actions

** Depuis le début de l'année, l'action CIEN a doublé. Elle clôturait à 72,60 $ il y a un an

** La note moyenne de 19 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 603,50 $ est en hausse par rapport aux 388,50 $ d'il y a un mois, selon les dernières données de LSEG