Ciel bleu pour Ericsson

Le groupe bondit de 8% et culmine en tête du palmarès du Stoxx Europe 600 après la publication de résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, portés par la vigueur de son activité dans les réseaux de télécommunications. Au troisième trimestre, le fabricant suédois a réalisé un chiffre d'affaires de 59,5 milliards de couronnes suédoises (SEK), en hausse organique de 7% sur un an, contre 55,4 milliards attendus par le consensus.

L'EBITA ajusté s'est établi à 10,1 milliards de SEK, contre 7,9 milliards anticipés, tandis que la marge correspondante a atteint 17%, dépassant les 14,2% prévus par les analystes. Le bénéfice brut ajusté ressort également au-dessus des attentes, à 28,4 milliards de SEK contre 26,2 milliards attendus.

AlphaValue salue la solidité de la rentabilité du groupe, qu'il considère comme un élément central de la thèse d'investissement sur Ericsson. Au vu de ces performances, l'analyste anticipait une progression du titre de l'ordre de 5 à 9% en séance, une prévision cohérente avec la forte hausse observée sur le marché.

La division Networks constitue le principal moteur de cette dynamique. Selon Jefferies, qui maintient sa recommandation à "neutre", les ventes de cette activité ont progressé de 17% par rapport au trimestre précédent et de 9% sur un an, dépassant les prévisions dans plusieurs régions.

Cette performance a notamment bénéficié de livraisons de projets au Japon et en Inde, ainsi que de revenus supplémentaires issus des droits de propriété intellectuelle, incluant des éléments rétroactifs.

La rentabilité de Networks s'est également révélée supérieure aux attentes, avec une marge brute de 49,8%, contre 49% anticipés par Jefferies. Pour le quatrième trimestre, Ericsson prévoit une marge brute comprise entre 49% et 51% dans cette division, alors que le courtier tablait sur 48%, laissant entrevoir une poursuite de la bonne dynamique opérationnelle.

Le groupe a toutefois averti que la hausse des coûts des composants pèserait sur ses marges l'an prochain. Le renchérissement des puces mémoire, alimenté par l'essor de la demande liée à l'intelligence artificielle, constitue notamment un facteur de pression. Ericsson reste également confronté à un marché des réseaux d'accès radio (RAN) atone et à des incertitudes géopolitiques persistantes.