Cie des Alpes: acquisition du parc d'attractions Belantis

(CercleFinance.com) - Cie des Alpes a réalisé l'acquisition de la totalité du capital de la société Event Park qui détient et exploite le parc d'attractions Belantis, situé en Allemagne, dans la région de Leipzig.



Ce parc compte 27 attractions réparties sur 9 zones thématiques, 3 boutiques et 6 points de restauration.



Le site de Belantis a accueilli environ 300 000 visiteurs ces dernières années. Il a enregistré pour l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros.



Le montant de l'acquisition porte sur une valeur d'entreprise de 22 millions d'euros. Cette opération sera comptabilisée dans la division des Parcs de loisirs à partir du 3 avril.



La Compagnie des Alpes renforce ainsi le positionnement de sa division Parcs de Loisirs à l'international avec, désormais, 8 sites sur 13 en Europe continentale (Pays-Bas, Belgique, Suisse, Autriche, Allemagne).



Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes, a déclaré : ' Ce site possède en effet de réels atouts qui, combinés aux savoir-faire du Groupe, que ce soit en termes d'excellence opérationnelle, de commercialisation ou de satisfaction client, nous rendent très confiants sur le potentiel de développement et de performance à venir de ce parc '.





Valeurs associées CIE DES ALPES 15,1200 EUR Euronext Paris +1,07%