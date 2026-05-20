CIBOX : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 12 juin 2026

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

du 12 juin 2026

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le Vendredi 12 Juin 2026 à 10h00 , à l'adresse suivante : WOJO – 18, boulevard Malesherbes – 75008 PARIS .

L'avis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 mai 2026, contient l'ordre du jour, les projets de résolution ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée.

Un rectificatif à cet avis, concernant les nouvelles dispositions issues du décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec les actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mai 2026.

L'avis de réunion avec l'intégralité du texte des résolutions est disponible sur le site Internet de la société : http : // www.ciboxcorp.com .

Les documents relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les actionnaires de CIBOX Inter@ctive pourront se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R225-83 du Code du commerce par simple demande adressée à :

CIBOX Inter@ctive – A l'attention de Chantal TIBAUT

17, allée Jean-Baptiste Preux à Alfortville (94140)

ou par e-mail à l'adresse électronique suivante : agmandats@ciboxcorp.com .

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l'intermédiaire habilité.

Si cette Assemblée ne pouvait valablement délibérer, faute de quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, le Vendredi 26 juin 2026 à 10h, dans les bureaux de Wojo sis 18, boulevard Malesherbes – 75008 Paris.

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est un industriel technologique française spécialisée dans les produits de micromobilité électrique.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a ouvert en 2025 un site industriel en France d'une capacité maximale de 50 000 vélos. Par ailleurs, CIBOX a développé sa marque de produits ( yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaêl Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19