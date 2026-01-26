 Aller au contenu principal
Chute du Trade Desk ; la compagnie nomme un initié, Tahnil Davis, au poste de directeur financier par intérim
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O chutent de 6,7 % à 34,12 $

** TTD a nommé Tahnil Davis au poste de directeur financier par intérim à compter du 24 janvier

** Davis, actuellement responsable de la comptabilité de TTD, succède à Alex Kayyal et rendra compte au PDG Jeff Green.

** La société réaffirme ses perspectives pour le quatrième trimestre; elle prévoit des recettes d'au moins 840 millions de dollars

** TTD a chuté de 67,7 % en 2025

