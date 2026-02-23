 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chute des actions, remontée de l'or : les tarifs douaniers de Trump sèment l'incertitude
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 17:17

Les actions
mondiales ont baissé lundi, entraînées par des pertes à Wall
Street et dans les actions européennes, alors qu'une nouvelle
incertitude sur la politique commerciale des États-Unis  a
éclaté suite à l'annonce par le président Donald Trump de
nouveaux droits de douane mondiaux, dans le sillage d'une
décision de la Cour suprême.
La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers
d'urgence de Trump  vendredi, ce qui a conduit le
président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10 % sur
toutes les importations américaines, puis à le porter à 15 %
samedi. Les nouveaux tarifs sont basés sur la section 122 de la
loi sur le commerce de 1974.
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a chuté de 1,44 %, le S&P
500  .SPX  de 1 % et le Nasdaq Composite  .IXIC  de 1,2 %. 
"Nous abandonnons environ la moitié du gain de vendredi en
raison notamment du passage à 15% sur l'article 122 contre 10%
annoncé vendredi, ce qui nous rappelle que l'incertitude reste
forte", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez
Nationwide à Philadelphie.
Les marchés boursiers américains devraient également être testés
plus tard cette semaine par les résultats de Nvidia 
 NVDA.O , qui sont susceptibles de faire des vagues étant donné
que le concepteur de puces représente près de 8 % de l'indice
S&P 500.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,2 %. Le
DAX allemand  .GDAXI  a perdu 0,75% mais le FTSE 100 britannique
 .FTSE  est resté stable. L'indice MSCI des actions mondiales
 .MIWD00000PUS  a baissé de 0,63%.
L'or a grimpé de 1,9% à 5 200 dollars l'once  XAU=  et l'argent
de 3% à environ 87,36 dollars l'once  XAG= .
Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé
dans tous les domaines. Le rendement des obligations américaines
de référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 2,7 points de base
à 4,056%. Le rendement des obligations à 2 ans  US2YT=RR  a
baissé de 0,8 point de base à 3,472%.
    
    DILEMME TARIFAIRE
On ne sait pas exactement quand les nouveaux tarifs seront
imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront
soumis à un taux de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni et
l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu
des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie
appliquaient des taux plus élevés.
    Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen
global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce
de Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis 1936
- avant la décision de la Cour suprême. 
    Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane
de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le
commerce de 1974, en vertu de laquelle ils seront fixés. Dans ce
cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %.
    Le dollar américain s'est affaibli par rapport à l'euro, au
yen japonais et au franc suisse. Le dollar a baissé de 0,41% à
154,41 contre le yen japonais  JPY= . Face au franc suisse
 CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,27% à 0,774.
L'euro  EUR=  a progressé de 0,16% à 1,1799 dollar. L'indice du
dollar  =USD  a progressé de 0,23% à 97,60.
Le prix du pétrole brut Brent  LCOc1  a augmenté de 0,88% à
72,35 dollars le baril, ajoutant aux gains réalisés la semaine
dernière lorsque Trump a déclaré que les États-Unis pourraient
frapper l'Iran dans le cadre d'un renforcement à grande échelle
des forces dans la région. D'autres discussions entre les
États-Unis et l'Iran sont prévues pour jeudi  O/R

Valeurs associées

Argent
87,21 USD Six - Forex 1 +2,98%
DAX
24 952,44 Pts XETRA -1,22%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 791,99 Pts Index Ex -1,68%
EUR/USD SPOT
1,1802 USD Six - Forex 1 +0,06%
FTSE 100
10 666,75 Pts FTSE Indices -0,19%
NASDAQ Composite
22 556,45 Pts Index Ex -1,44%
NVIDIA
189,8600 USD NASDAQ +0,02%
Or
5 214,89 USD Six - Forex 1 +2,17%
Pétrole Brent
72,38 USD Ice Europ +0,98%
Pétrole WTI
67,14 USD Ice Europ +1,18%
S&P 500 INDEX
6 822,05 Pts CBOE -1,27%
STOXX Europe 600
626,77 Pts DJ STOXX -0,60%
USA BENCHMARK 10A
4,079 Rates -0,03%
USA BENCHMARK 2A
3,518 Rates +0,13%
USD/CHF SPOT
0,7739 Six - Forex 1 -0,06%
USD/JPY SPOT
154,3700 Six - Forex 1 -0,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank