Chute des actions, remontée de l'or : les tarifs douaniers de Trump sèment l'incertitude

Les actions mondiales ont baissé lundi, entraînées par des pertes à Wall Street et dans les actions européennes, alors qu'une nouvelle incertitude sur la politique commerciale des États-Unis a éclaté suite à l'annonce par le président Donald Trump de nouveaux droits de douane mondiaux, dans le sillage d'une décision de la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence de Trump vendredi, ce qui a conduit le président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10 % sur toutes les importations américaines, puis à le porter à 15 % samedi. Les nouveaux tarifs sont basés sur la section 122 de la loi sur le commerce de 1974. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1,44 %, le S&P 500 .SPX de 1 % et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,2 %. "Nous abandonnons environ la moitié du gain de vendredi en raison notamment du passage à 15% sur l'article 122 contre 10% annoncé vendredi, ce qui nous rappelle que l'incertitude reste forte", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide à Philadelphie. Les marchés boursiers américains devraient également être testés plus tard cette semaine par les résultats de Nvidia NVDA.O , qui sont susceptibles de faire des vagues étant donné que le concepteur de puces représente près de 8 % de l'indice S&P 500. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,2 %. Le DAX allemand .GDAXI a perdu 0,75% mais le FTSE 100 britannique .FTSE est resté stable. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a baissé de 0,63%. L'or a grimpé de 1,9% à 5 200 dollars l'once XAU= et l'argent de 3% à environ 87,36 dollars l'once XAG= . Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé dans tous les domaines. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,7 points de base à 4,056%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR a baissé de 0,8 point de base à 3,472%. DILEMME TARIFAIRE On ne sait pas exactement quand les nouveaux tarifs seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront soumis à un taux de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie appliquaient des taux plus élevés. Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce de Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis 1936 - avant la décision de la Cour suprême. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le commerce de 1974, en vertu de laquelle ils seront fixés. Dans ce cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %. Le dollar américain s'est affaibli par rapport à l'euro, au yen japonais et au franc suisse. Le dollar a baissé de 0,41% à 154,41 contre le yen japonais JPY= . Face au franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,27% à 0,774. L'euro EUR= a progressé de 0,16% à 1,1799 dollar. L'indice du dollar =USD a progressé de 0,23% à 97,60. Le prix du pétrole brut Brent LCOc1 a augmenté de 0,88% à 72,35 dollars le baril, ajoutant aux gains réalisés la semaine dernière lorsque Trump a déclaré que les États-Unis pourraient frapper l'Iran dans le cadre d'un renforcement à grande échelle des forces dans la région. D'autres discussions entre les États-Unis et l'Iran sont prévues pour jeudi O/R