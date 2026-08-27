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ChronoScale tire parti de son partenariat avec Microsoft pour le déploiement de l'IA
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 14:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** ChronoScale ( CHRN.O ), société spécialisée dans les infrastructures d'IA et le cloud computing, affiche une hausse de 2,2 % à 21,61 dollars en pré-ouverture

** La société conclut un partenariat avec Microsoft MSFT.O pour le déploiement d’une infrastructure de calcul IA de 50 MW en Amérique du Nord

** La société précise que ce déploiement utilisera des systèmes NVIDIA GB300 NVL72 à refroidissement liquide afin de prendre en charge des charges de travail de haute densité en matière d’entraînement et d’inférence IA

** Depuis la dernière clôture, le cours de l’action CHRN a plus que doublé cette année

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