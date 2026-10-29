Christine Lagarde s'offre une retraite anticipée à la BCE

(Zonebourse.com) - La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, va quitter ses fonctions le 7 février prochain. Elle a prévenu officiellement le Conseil des gouverneurs et le président du Conseil européen, Antonio Costa. "Le Conseil des gouverneurs a chaleureusement remercié la présidente Lagarde et lui a réservé une longue ovation debout", peut-on lire dans le communiqué diffusé par la BCE.

Le Conseil européen va mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 283 du Traité sur le fonctionnement de l'UE pour trouver la personne qui la remplacera.

Le départ de Christine Lagarde met fin à huit mois de rumeurs. Le Financial Times lance l'affaire le 18 février : la présidente de la BCE quitterait son poste avant la présidentielle française, pour qu'Emmanuel Macron et Friedrich Merz choisissent son successeur avant une possible victoire du RN. Elle dément aussitôt et assure que son "scénario de base" est d'aller au bout de son mandat, en octobre 2027. Elle cite pourtant déjà le Forum économique mondial parmi ses "nombreuses options". La guerre en Iran et le retour de l'inflation lui fournissent ensuite un argument : "le capitaine reste à bord". Elle avoue toutefois avoir envisagé en février une "retraite un tout petit peu anticipée". A partir de l'été, le doute revient. Elle juge un départ anticipé "possible" en juillet. En août, la presse suisse la dit "prête à servir" le WEF. En septembre, elle répond "nous verrons bien" à la question de son départ. A la mi-octobre, Reuters rapporte que le conseil du Forum pourrait l'élire dès novembre.

Pour sa succession, deux noms dominent depuis février : le Néerlandais Klaas Knot, ancien gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas, et l'Espagnol Pablo Hernández de Cos, directeur général de la BRI. Knot, "faucon pragmatique", a le soutien de La Haye. Selon les sources de Reuters, il aurait aussi celui de Paris, qui réclamerait en échange le poste d'économiste en chef. Hernández de Cos, colombe modérée, a reçu l'appui officiel de Pedro Sánchez fin septembre. Les autres prétendants sont un peu distancés. L'Allemand Joachim Nagel, qui s'était proposé dès novembre 2025, ne serait plus soutenu par Berlin. L'Allemagne vise plutôt le siège d'Isabel Schnabel, qui doit partir au FMI. Nadia Calviño, présidente de la BEI, a écarté toute candidature. La présidence devrait se décider dans un marchandage global, qui couvrira aussi les postes de Schnabel et de Philip Lane, voire celui de Frank Elderson si Knot l'emporte : jusqu'aux deux tiers du directoire pourraient être renouvelés en quelques mois.

L'annonce a eu lieu quelques heures avant une décision de politique monétaire de la BCE sur ses taux.

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