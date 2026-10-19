Christiane Amanpour quitte CNN après quatre décennies, alors que l'ère Ellison commence

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Christiane Amanpour, présentatrice en chef des actualités internationales de CNN, quittera la chaîne l'année prochaine, après 43 ans de service, selon une note interne consultée lundi par Reuters.

La chaîne d'information est récemment passée sous le contrôle de Skydance SKYD.N , dont le directeur général, David Ellison, a fait l'objet de critiques concernant sa gestion de CBS News.

* Christiane Amanpour mettra fin à ses émissions quotidiennes diffusées sur CNN et PBS à la fin de cette année

* Elle continuera à animer une émission hebdomadaire sur CNN jusqu’en mai et s’occupera de la transition jusqu’en juin

* Mme Amanpour, dont la première mission majeure a consisté à couvrir la première guerre du Golfe, a ensuite couvert les conflits en Bosnie, au Rwanda, en Afghanistan, en Ukraine et en Iran

* Skydance, anciennement Paramount Skydance, a finalisé au début du mois le rachat de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars , réunissant ainsi CNN et CBS News sous un même toit

* Le directeur général de CNN, Mark Thompson, et la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, ont conservé leurs fonctions , tous deux relevant d’Ellison et du co-PDG Ynon Kreiz

* Des législateurs ont critiqué Ellison pour avoir orienté la couverture de l’actualité au sein de CBS News de manière à favoriser le président Donald Trump