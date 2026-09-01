Chris Benecchi nommé COO chez Inventiva

Inventiva annonce la nomination de Chris Benecchi au poste de chief operating officer (COO). Il pilotera la préparation opérationnelle de l'entreprise à l'approche des résultats de l'étude pivot de phase 3 NATiV3 évaluant son médicament phare, lanifibranor, dans la MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique), attendus au 4e trimestre 2026.

Alors qu'un lancement potentiel de lanifibranor aux Etats-Unis, sous réserve de son approbation réglementaire, est anticipé en 2028, la société biopharmaceutique explique renforcer stratégiquement son organisation, ses infrastructures et ses capacités commerciales.

Chris Benecchi dispose de 30 ans d'expérience dans le secteur biopharmaceutique. Il a récemment occupé le poste de CEO de Motric Bio, après avoir exercé diverses fonctions dirigeantes chez Sage Therapeutics, jouant un rôle central dans le lancement aux Etats-Unis de Zurzuvae.

Auparavant, il a dirigé la préparation du lancement mondial de Bimzelx (bimekizumab) chez UCB et, chez Alexion, a supervisé les activités mondiales d'excellence commerciale et de préparation des lancements pour un portefeuille de traitements dans les maladies rares.