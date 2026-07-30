Chipotle revoit ses prévisions à la hausse malgré l'impact de l'alerte liée au parasite Cyclospora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* “Les produits liés à l'épidémie ne figurent pas au menu de Chipotle”, déclare le directeur général

* Le conseil d'administration a approuvé, le 11 juin, un nouveau plan de rachat d'actions d'un montant de 1,3 milliard de dollars

* Le chiffre d'affaires comparable des restaurants au deuxième trimestre a progressé de 2,2 %, contre une estimation de 1,32 %

(Rédaction entièrement remaniée avec des détails issus de la conférence téléphonique et ajout d'un commentaire d'analyste et d'un graphique) par Anuja Bharat Mistry et Waylon Cunningham

Chipotle Mexican Grill CMG.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais a indiqué que le troisième trimestre serait probablement le plus difficile de l'année, après qu'une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États a ébranlé la confiance des consommateurs dans la restauration hors domicile fin juillet.

La chaîne de burritos a également dépassé les estimations du deuxième trimestre, portée par sa campagne de promotion d’offres avantageuses et d’éditions limitées telles que le poulet au miel et la sauce à la coriandre et au citron vert, ainsi que par le retour du “Chicken Al Pastor”, très apprécié des clients. Son action a progressé d’environ 6 % en séance prolongée.

“La fréquentation en hausse et la croissance du ticket moyen témoignent d’une bonne santé financière pour Chipotle, d’autant plus que les consommateurs soucieux de leur budget restent extrêmement sélectifs lorsqu’ils mangent au restaurant”, a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar.

Le secteur de la restauration est désormais confronté à un nouvel obstacle: cette maladie parasitaire, que les agences sanitaires américaines ont associée à la laitue iceberg, suscite des inquiétudes chez les consommateurs. Les données de fréquentation et les sources du secteur indiquent que certains clients évitent certains restaurants , réduisent leurs achats de laitue et examinent de plus près leurs choix alimentaires.

“Nous ne savons pas combien de temps cela va durer… Pour l’instant, nous restons prudents. Nous partons du principe que cela va se poursuivre jusqu’à la fin du trimestre et c’est ainsi que nous avons orienté nos prévisions”, a déclaré à Reuters Adam Rymer, directeur financier.

Dans l’ensemble, l’impact sur la fréquentation semble “modeste” par rapport à celui subi par les concurrents qui misent davantage sur les salades et la laitue, a ajouté Adam Rymer.

L’entreprise avait toutefois précisé auparavant qu’elle ne servait pas de laitue iceberg émincée et que sa laitue romaine ainsi que son mélange de salades “Supergreens” ne provenaient pas du Mexique.

Les produits maraîchers provenant de la région du centre du Mexique ont été associés à l’épidémie qui prend de l’ampleur.

Les ventes de Chipotle ont reculé d’environ 2 % au moment de l’épidémie, dans la seconde quinzaine de juillet.

“Nous ne sommes pas concernés par le débat actuel sur la Cyclospora. Les produits visés par ce débat ne figurent pas dans notre menu, et nos laitues proviennent d’ici, de Californie”, a déclaré le directeur général Scott Boatwright lors de la conférence téléphonique post-résultats.

Chipotle prévoit pour l’exercice 2026 une croissance des ventes comparables de ses restaurants se situant dans la fourchette basse à un chiffre, contre une prévision antérieure tablant sur une évolution pratiquement nulle.

Le chiffre d’affaires trimestriel comparable des restaurants a progressé de 2,2 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,32 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 33 centimes par action, dépassant ainsi l’estimation de 32 centimes.

Toutefois, sa marge d’exploitation trimestrielle au niveau des restaurants s’est établie à 25,2 %, en baisse par rapport aux 27,4 % enregistrés il y a un an.

Si Chipotle a limité les hausses de prix à un niveau modeste de 1 % à 2 % afin de rester à l’écoute du sentiment des consommateurs, ses marges sont mises à mal par la flambée des coûts des intrants, notamment ceux liés aux emballages et au bœuf — qui ont atteint un niveau record en mai et restent la principale dépense de l’entreprise en matière de matières premières.

La société a également annoncé un nouveau plan de rachat d’actions de 1,3 milliard de dollars, approuvé par son conseil d’administration le 11 juin.