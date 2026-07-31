Chine-Repli inattendu de l'activité manufacturière en juillet-PMI

L'activité manufacturière en Chine s'est contractée de manière inattendu en juillet, montre une enquête officielle publiée vendredi, alimentant les préoccupations à propos du ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale, dans un contexte de faible demande et de coûts élevés.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,2 après 50,3 en juin, chutant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Le consensus ressortait à 50.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)