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Chine-Repli inattendu de l'activité manufacturière en juillet-PMI
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 03:42
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L'activité manufacturière en Chine s'est contractée de manière inattendu en juillet, montre une enquête officielle publiée vendredi, alimentant les préoccupations à propos du ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale, dans un contexte de faible demande et de coûts élevés.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,2 après 50,3 en juin, chutant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Le consensus ressortait à 50.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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