Chine : Pékin injecte 46 milliards d'euros dans son secteur financier

La Chine va recapitaliser plusieurs grandes banques et compagnies d'assurance publiques à hauteur de 360 milliards de yuans, soit l'équivalent de 46 milliards d'euros.

Pékin veut renforcer leur solvabilité, soutenir le crédit et consolider un secteur financier fragilisé par le ralentissement économique. Le ministère chinois des Finances va piloter une vaste opération de recapitalisation des banques et assureurs d'Etat. Au total, 54 milliards de dollars doivent être injectés pour renforcer leurs fonds propres et leur capacité à absorber les risques.

Les entreprises d'assurance concernées sont China Life Insurance, China Taiping, People's Insurance Company of China, China Export and Credit Insurance, China Reinsurance. Trois banques publiques recevront parallèlement 290 milliards de yuans. Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China et Export-Import Bank of China. Les fonds seront consacrés au renforcement du capital Core Tier 1 afin de soutenir la distribution de crédit.

L'économie chinoise peine à redécoller

Ces opérations interviennent alors que l'économie du pays manque de dynamisme. La faiblesse durable des taux d'intérêt pèse sur la rentabilité des assureurs et sur leurs ratios de solvabilité, tandis que le bas niveau de la demande de prêts handicape les banques.

La nouvelle n'a pas provoqué d'enthousiasme débordant sur les marchés actions chinois. Sur le continent, le CSI 300 progresse de 0,6% en fin de parcours, pendant que le Hang Seng, à Hong Kong, perd 0,8%. Depuis le 1er janvier, l'indice MSCI China recule de 10%.