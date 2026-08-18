FedEx autorisé avec Advent à prendre le contrôle d'InPost

La Commission européenne a annoncé mardi avoir autorisé l'acquisition conjointe d'InPost, le prestataire polonais de livraison hors domicile et de consignes automatiques de colis, par A&R, FedEx et Advent.

Dans un communiqué, l'exécutif européen indique avoir approuvé la transaction sans condition, estimant que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence.

De son point de vue, le rapprochement n'aura en effet qu'un impact limité sur la concurrence au sein des marchés concernés, des activités d'InPost et FedEx étant largement complémentaires et reposant sur des modèles économiques différents.

L'offre déposée par Advent International, FCWB LLC (filiale à 100% de FedEx), A&R Investments vise l'ensemble des actions émises et en circulation d'InPost au prix de 15,60 euros (dividende attaché) par action, soit un prix total de l'ordre d'environ 7,8 MdsEUR.

Il est prévu, dans le détail, que la société de capital-investissement Advent International détienne 37% du capital, tout comme le géant américain FedEx.

A&R Investments, le véhicule du fondateur et actuel PDG d'InPost, Rafal Brzoska, détiendra de son côté 17% des actions.

Aux termes de l'opération, dont la finalisation est attendue d'ici à la fin de l'année, InPost restera une entreprise autonome. Son siège social demeure en Pologne et la marque InPost sera conservée. Rafal Brzoska restera à la tête de cette entité en tant que PDG.