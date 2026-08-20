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Coty annonce une année 2027 "de transition" après un exercice difficile
information fournie par Boursorama avec AFP 20/08/2026 à 08:11
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( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

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Le groupe américain de cosmétiques et parfums Coty, qui a récemment annoncé la cession avec un an d'avance de sa licence Gucci Beauté à Kering et L'Oréal, a creusé ses pertes sur son exercice décalé 2025/2026 et annonce une année 2027 "de transition".

Le groupe, en pleine restructuration, accuse pour son exercice écoulé (achevé fin juin) une perte de 618 millions de dollars, contre une perte de 381 millions de dollars un an auparavant, selon un communiqué publié mercredi.

Ses ventes reculent de 5% à 5,8 milliards de dollars.

"Nos résultats du quatrième trimestre montrent les premiers signes d'une stabilisation, bien que la reprise ne sera pas linéaire", déclare le directeur général par intérim Markus Strobel cité dans le communiqué.

"L'exercice 2027 sera une année de transition : nous (...) poursuivrons la transformation de Coty pour en faire une entreprise plus simple et plus ciblée, en tenant compte à la fois de la sortie de la licence Gucci d'ici l'exercice 2028 et des décisions finales concernant notre revue stratégique" de l'activité beauté grand public d'ici la fin de l'année 2026, ajoute-t-il.

En juillet, le groupe américain qui possède la licence beauté Gucci depuis 2016 a annoncé la revendre avec un an d'avance pour "environ 400 millions de dollars" à Kering, groupe de luxe français propriétaire de la marque Gucci.

Coty continuera d'exploiter Gucci beauté jusqu'au 30 juin 2027.

Le groupe affectera le produit de la transaction "au désendettement, à l'investissement dans le portefeuille clé de parfums et de produits de beauté de prestige, ainsi qu'à l'optimisation de l'organisation".

Coty a annoncé en septembre le lancement d'une revue stratégique de sa division de cosmétiques grand public pour se recentrer sur la parfumerie avec le rapprochement des divisions de parfums "prestige" et "grand public".

Il entend continuer de réduire de manière significative le nombre de lancements, de diminuer les coûts de production marketing en partie grâce à l'intelligence artificielle, tout en augmentant les dépenses consacrées à l’engagement des consommateurs.

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