Chine-Accélération de la hausse des prix à la consommation en novembre

La hausse des prix à la consommation en Chine a accéléré en novembre, tandis que la déflation des prix à la production s'est poursuivie, montrent des données officielles publiées mercredi.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation a progressé le mois dernier de 0,7% sur un an, conforme au consensus, après une hausse de 0,2% en octobre.

En rythme mensuel, l'indice a décliné de 0,1%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,2%, comme le mois précédent.

Pour sa part, l'indice des prix à la production a reculé en novembre de 2,2% sur un an, après un repli de 2,1% en octobre. Le consensus donnait une baisse de 2,0%.

(Qiaoyi Li, Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean Terzian)