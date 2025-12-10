 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 448,28
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chine-Accélération de la hausse des prix à la consommation en novembre
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 02:47

La hausse des prix à la consommation en Chine a accéléré en novembre, tandis que la déflation des prix à la production s'est poursuivie, montrent des données officielles publiées mercredi.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation a progressé le mois dernier de 0,7% sur un an, conforme au consensus, après une hausse de 0,2% en octobre.

En rythme mensuel, l'indice a décliné de 0,1%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,2%, comme le mois précédent.

Pour sa part, l'indice des prix à la production a reculé en novembre de 2,2% sur un an, après un repli de 2,1% en octobre. Le consensus donnait une baisse de 2,0%.

(Qiaoyi Li, Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank