China Gas signe un contrat d'importation de GNL d'une durée de 20 ans avec la société américaine Venture Global

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par Emily Chow

China Gas Holdings

0384.HK va acheter 0,5 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) américain (LNG) auprès de Venture Global VG.N pendant vingt ans à compter de 2030, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Cet accord intervient avant la visite prévue ce mois-ci du président chinois Xi Jinping à Washington. La Chine avait suspendu ses importations de GNL américain en mars 2025, après l’entrée en vigueur, mi-février, des droits de douane imposés par Pékin sur les produits énergétiques américains.

« Cela renforce encore notre portefeuille et consolide notre engagement à mettre en place une plateforme internationale de négoce d’énergie », a déclaré Liu Ming Hui, président-directeur général de China Gas, lors de la conférence Gastech à Bangkok, en référence à l’accord conclu avec Venture Global.

Cet accord d’achat et de vente porte à 2,5 millions de tonnes par an les engagements d’approvisionnement à long terme de Venture Global envers China Gas, a indiqué Venture Global dans un communiqué.

La Chine était un acheteur majeur de GNL américain et avait importé pour 6,2 milliards de dollars de cargaisons en 2021, mais après que les droits de douane imposés par Pékin ont fait grimper les coûts, les importateurs chinois ont commencé à réacheminer les cargaisons en provenance des États-Unis vers des acheteurs situés ailleurs.

Dans le même temps, l’engouement pour ce combustible ultra-froid s’est essoufflé chez le plus grand importateur mondial de GNL, la Chine donnant la priorité au gaz acheminé par gazoduc et aux énergies renouvelables, et reléguant le GNL à une part de plus en plus réduite de son mix énergétique.

La Chine a maintenu ses droits de douane sur les produits énergétiques américains, notamment une taxe de 15 % sur le GNL, bien qu’elle ait suspendu pour un an un droit de douane supplémentaire de 24 % sur les marchandises américaines.

Les importations totales de GNL ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois ans , s'établissant à 68,43 millions de tonnes en 2025.