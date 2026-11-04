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Chime revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 23:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute les actions au paragraphe 2, le commentaire du directeur financier au point 3)

par Prakhar Srivastava

La société de fintech Chime CHYM.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, les portant au-delà des estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses produits bancaires numériques.

Le cours de l'action a progressé de près de 5,8 % pour atteindre 31,6 dollars dans les échanges après clôture.

Voici plus de détails:

* Les dépenses de consommation sont restées solides, soutenant la croissance du secteur, les ménages et les entreprises ayant continué à dépenser malgré la hausse des prix du pétrole et les pressions inflationnistes liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

* “Même si les consommateurs expriment des inquiétudes quant à leur pouvoir d’achat, la réalité est qu’ils restent en fait très résilients et confiants dans leurs habitudes de consommation,” a déclaré à Reuters Mark Troughton, président et directeur financier par intérim, ajoutant que l’entreprise constatait “une clientèle très solide et résiliente”.

* Les consommateurs modifient également leurs habitudes de consommation: ils dépensent davantage pour les loisirs tout en optant de plus en plus pour les transports en commun et d’autres alternatives à la voiture pour faire face à la hausse des prix de l’essence, a ajouté M. Troughton.

* Chime, qui comptait près de 11 millions de membres actifs à la fin du troisième trimestre, a indiqué que les ménages gagnant 75 000 dollars ou plus constituaient son segment de clientèle connaissant la plus forte croissance.

* La société de fintech basée à San Francisco table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 28 % en 2026, contre une prévision de 26,6 % selon les estimations compilées par LSEG.

* Elle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 757 millions et 767 millions de dollars pour le quatrième trimestre, soit un montant supérieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 745,6 millions de dollars.

* La société a déclaré un chiffre d’affaires de 718 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 32 % par rapport à l’année dernière.

* Le chiffre d'affaires moyen par membre actif de Chime a augmenté de 10 % pour atteindre 270 dollars.

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