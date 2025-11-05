Chime relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, car de plus en plus de clients se tournent vers les banques numériques

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de commentaires issus de l'entretien avec le directeur financier aux paragraphes 4, 8 et 9, mise à jour des actions au paragraphe 1) par Manya Saini

Chime CHYM.O a relevé ses prévisions de revenus annuels au-dessus des estimations de Wall Street mercredi, la demande pour ses services bancaires numériques continuant de croître, ce qui a fait grimper les actions de 4 % dans les échanges prolongés.

Des sociétés comme Chime ont mené la poussée des fintechs dans la banque traditionnelle en offrant des services numériques plus rapides, des frais moins élevés et des produits plus transparents et faciles à utiliser qui attirent les jeunes et les clients mal desservis.

La concurrence reste intense, car les prêteurs traditionnels développent leurs offres numériques et les fintechs se disputent les mêmes clients.

"Nous sommes très satisfaits de notre position dans le paysage concurrentiel", a déclaré Matt Newcomb, directeur financier de Chime, lors d'un entretien avec Reuters. "Nous apportons plus de valeur aux Américains ordinaires que ce que vous obtenez dans une banque traditionnelle, et de loin."

Chime prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,163 et 2,173 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 2,135à 2 ,155 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,15 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Le volume des achats a augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 32,3 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que le nombre de membres actifs a augmenté de 21 % pour atteindre 9,1 millions.

Les résultats soulignent la résistance des dépenses de consommation aux États-Unis, les clients comptant sur les cartes de débit pour les courses, l'essence et les factures, ce qui a contribué à maintenir le secteur des paiements sur une base solide.

"Nous ne voyons aucun signe de repli", a déclaré Matt Newcomb, ajoutant que la société n'a pas non plus constaté de signes de tension sur le crédit au sein de son écosystème.

"Nos membres consacrent 70 % de leurs dépenses aux achats essentiels de la vie quotidienne. Il s'agit de dépenses très résistantes. Ce sont des dépenses régulières. Elles résistent même dans les périodes plus difficiles."

Le chiffre d'affaires de Chime a augmenté de 29 % pour atteindre 544 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'année précédente.

La société affirme que son modèle bancaire se concentre sur les paiements et vise à servir les Américains qui ont souvent des antécédents de crédit limités et comptent davantage sur les dépenses de débit que sur le crédit ou les prêts.

Pour le trimestre en cours, Chime prévoit un chiffre d'affaires compris entre 572 et 582 millions de dollars, supérieur aux prévisions de Wall Street (569,6 millions de dollars).

La société a également annoncé un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars.