Chime Financial bondit suite à l'accord avec Stride Bank

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9 septembre - ** Les actions de Chime Financial CHYM.O bondissent de 11,4 % à 36 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va acquérir la Stride Bank, une banque agréée au niveau national, pour 590 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire

** Cette opération devrait permettre à la société de réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies nettes

** CHYM a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les situant entre 2,76 et 2,77 milliards de dollars, soit au-dessus des estimations des analystes qui s'élevaient à 2,75 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Morgan Stanley agit en tant que banque conseil de la société

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 28,3 % depuis le début de l'année