 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chime enregistre une forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 00:07

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action Chime CHYM.O a bondi de 8,7% à 32,5 dollars en séance prolongée après que la société de fintech a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

** Chime table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires de 28% en 2026, contre des estimations de 26,6% selon les données compilées par LSEG.

** CHYM prévoit un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 757 et 767 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 745,6 millions de dollars

** « Nous constatons que … la croissance des dépenses de nos membres continue de dépasser l’inflation et reste vraiment très forte, tant au niveau de ce que nous appelons les dépenses discrétionnaires que des dépenses non discrétionnaires », a déclaré à Reuters Mark Troughton, président et directeur financier par intérim

** 24 des 26 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, deux recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 40 dollars

** À la clôture d’hier, l’action Chime affichait une hausse de 18,7% depuis le début de l’année

Valeurs associées

CHIME FINL RG-A
29,8700 USD NASDAQ +5,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,6 -9,27%
CAC 40
8 177,89 +1,96%
Or
4 063,64 0,00%
2CRSI
17,87 +7,72%
TOTALENERGIES
81,57 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank