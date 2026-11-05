Chime enregistre une forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

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4 novembre - ** L'action Chime CHYM.O a bondi de 8,7% à 32,5 dollars en séance prolongée après que la société de fintech a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

** Chime table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires de 28% en 2026, contre des estimations de 26,6% selon les données compilées par LSEG.

** CHYM prévoit un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 757 et 767 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 745,6 millions de dollars

** « Nous constatons que … la croissance des dépenses de nos membres continue de dépasser l’inflation et reste vraiment très forte, tant au niveau de ce que nous appelons les dépenses discrétionnaires que des dépenses non discrétionnaires », a déclaré à Reuters Mark Troughton, président et directeur financier par intérim

** 24 des 26 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, deux recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 40 dollars

** À la clôture d’hier, l’action Chime affichait une hausse de 18,7% depuis le début de l’année