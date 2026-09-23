Chiffre d'affaires et bénéfices de General Mills attendus en baisse

23 septembre - ** L'action General Mills GIS.N progresse de 0,5% à 35,60 dollars en début d'après-midi ce mardi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus mercredi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur les tendances de la demande des consommateurs et la hausse des prix

** Le fabricant des céréales Cheerios et d'autres produits alimentaires emballés devrait afficher une baisse de près de 4% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal, à 4,3 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 0,72 dollar contre 0,86 dollar il y a un an, selon les données de LSEG

** Au début du mois, GIS a intenté une action en justice contre les principaux producteurs de sucre américains, les accusant d'entente sur les prix ayant entraîné une hausse de ses coûts d'approvisionnement en ingrédients

** Dans son dernier rapport, la société a évoqué une demande résiliente pour les produits de base, mais a signalé un recul de 4% dans son segment clé de la distribution en Amérique du Nord

** Suite à cette annonce, l'action a reculé d'environ 23% depuis le début de l'année, affichant une nette sous-performance par rapport à la hausse d'environ 7% du secteur « Biens de consommation de base » de l'indice S&P 500 .SPLRCS et à la progression d'environ 13% de l'indice S&P 500 .SPX

** Le titre s'échangeait récemment à 11 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur 5 ans de 15 fois – LSEG

** Sur les 21 analystes couvrant GIS, 3 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 14 « conserver », et 4 « vendre » ou « vente forte »; le cours cible médian est de 38 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article BUZZ publié mardi, sans modification)