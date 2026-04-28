Chiffre d'affaires en baisse et inférieur au consensus pour ADP
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:25
ADP publie un chiffre d'affaires consolidé de 1,47 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2026, en baisse de 0,9% sur un an. Le consensus tablait sur 1,55 MdEUR. Cette évolution reflète notamment l'impact du conflit au Moyen-Orient sur plusieurs activités, en particulier les segments Commerces & services (-1,0% à 484 MEUR) et International & développements aéroportuaires (-6% à 424 MEUR).
A l'inverse, les activités aéronautiques à Paris progressent de 5% à 504 MEUR, soutenues par la hausse du trafic et des redevances. Enfin, le segment immobilier reste stable à 104 MEUR.
Sur le plan opérationnel, le trafic du Groupe ADP atteint 83,9 millions de passagers, en hausse de 2,3%, dont 23,6 millions pour Paris Aéroport ( 2,6%). Le chiffre d'affaires Extime Paris (un indicateur utilisé par le groupe pour évaluer le chiffre d'affaires généré par passager au départ dans les zones commerciales des aéroports parisiens) recule toutefois de 5,7% à 31,5 euros, pénalisé par un effet de change défavorable et un environnement moins porteur pour les activités commerciales.
Le PDG Philippe Pascal a évoqué un contexte de dégradation brutale et rapide de l'environnement géopolitique et économique qui a pesé sur les activités commerciales et internationales.
Côté perspectives, le Groupe ADP confirme ses objectifs pour 2026 : il anticipe une croissance du trafic à Paris comprise entre 1,5% et 2,5%, un EBITDA courant supérieur à 2 350 MEUR, ainsi qu'un ratio dette nette / EBITDA inférieur ou égal à 3,7x, dans l'hypothèse de perturbations géopolitiques de courte durée.
Valeurs associées
|101,6000 EUR
|Euronext Paris
|-6,27%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite
-
L'action Airbus progresse mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au cours du premier trimestre, ... Lire la suite
-
La France recommande mercredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que possible" en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes touaregs. ... Lire la suite
-
Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer