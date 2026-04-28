 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chiffre d'affaires en baisse et inférieur au consensus pour ADP
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:25

Le groupe aéroportuaire affiche une activité globalement résiliente au premier trimestre 2026 malgré un environnement géopolitique dégradé, avec un chiffre d'affaires en légère baisse mais des perspectives maintenues.

ADP publie un chiffre d'affaires consolidé de 1,47 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2026, en baisse de 0,9% sur un an. Le consensus tablait sur 1,55 MdEUR. Cette évolution reflète notamment l'impact du conflit au Moyen-Orient sur plusieurs activités, en particulier les segments Commerces & services (-1,0% à 484 MEUR) et International & développements aéroportuaires (-6% à 424 MEUR).

A l'inverse, les activités aéronautiques à Paris progressent de 5% à 504 MEUR, soutenues par la hausse du trafic et des redevances. Enfin, le segment immobilier reste stable à 104 MEUR.

Sur le plan opérationnel, le trafic du Groupe ADP atteint 83,9 millions de passagers, en hausse de 2,3%, dont 23,6 millions pour Paris Aéroport ( 2,6%). Le chiffre d'affaires Extime Paris (un indicateur utilisé par le groupe pour évaluer le chiffre d'affaires généré par passager au départ dans les zones commerciales des aéroports parisiens) recule toutefois de 5,7% à 31,5 euros, pénalisé par un effet de change défavorable et un environnement moins porteur pour les activités commerciales.

Le PDG Philippe Pascal a évoqué un contexte de dégradation brutale et rapide de l'environnement géopolitique et économique qui a pesé sur les activités commerciales et internationales.

Côté perspectives, le Groupe ADP confirme ses objectifs pour 2026 : il anticipe une croissance du trafic à Paris comprise entre 1,5% et 2,5%, un EBITDA courant supérieur à 2 350 MEUR, ainsi qu'un ratio dette nette / EBITDA inférieur ou égal à 3,7x, dans l'hypothèse de perturbations géopolitiques de courte durée.

Valeurs associées

ADP
101,6000 EUR Euronext Paris -6,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Des insurgés attaquent des bases militaires au Mali
    La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:43 

    La France recommande ‌mercredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que ​possible" en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes ​touaregs. ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank