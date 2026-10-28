Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du troisième trimestre et des 9 premiers mois 2026

Chiffre d’affaires en baisse de 7,3% (-7,0% à taux de change constants)

Guidance maintenue

Paris (France) – 28 octobre 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial dans les solutions de connectivité, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité pour le troisième trimestre 2026.

Le chiffre d’affaires du Groupe a reculé de 7,3% 1 en glissement annuel au troisième trimestre. À taux de change constants, le chiffre d’affaires a diminué de 7,0 %. Cette évolution provient principalement d’une demande plus faible dans les Amériques, pas totalement compensée par la croissance en Eurasia.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 436 millions d’euros, en baisse de 7,3 % (-7,0 % à taux de change constants). Pour les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires s’établit à 1 170 millions d’euros, soit une baisse de 12,1 % 1 (-8,3 % à taux de change constants).

(-8,3 % à taux de change constants). Les revenus du « Haut-Débit » ont baissé de 15,1% sur le trimestre (-15,4% à taux de change constants) et de 9,1% sur les 9 mois (-5,2% à taux de change constants). Les revenus « Video » ont progressé de 25,2% sur le trimestre (+27.2 % à taux de change constants), mais restent en repli de 21.4% depuis le début de l’année (-17.8% à taux de change constants).

Le Groupe maintient son objectif de flux de trésorerie disponible positif en 2026.





Lars Ihlen, CEO, a déclaré :

« La performance du troisième trimestre est restée globalement conforme à nos attentes. Au cours de la période, nous avons constaté certaines fluctuations ponctuelles et atypiques selon les régions et les catégories de produits, entraînant un ralentissement de la demande dans les Amériques et dans le « Haut-Débit », partiellement compensé par une meilleure performance dans la « Video » et en Eurasie. Ces variations ne remettent pas en cause les fondamentaux sous-jacents de l’activité et nous anticipons un mix des ventes plus normal au quatrième trimestre.

Dans un contexte qui demeure incertain, notamment en matière de coûts des composants et de dynamique de la chaîne d’approvisionnement, nous restons pleinement mobilisés dans l’exécution de notre stratégie et confirmons notre objectif de générer un free cash-flow positif en 2026 ».

Faits marquants du troisième trimestre

Le chiffre d’affaires a reculé de 7,3 %, reflétant une demande plus faible dans la région Amériques due à un changement de génération de produits en cours, à un ralentissement des investissements de certains opérateurs et une base de comparaison élevée due aux fortes livraisons observées au T3 2025.

Dans la zone Eurasie, le chiffre d’affaires a bénéficié des fortes livraisons de produits Vidéo à l’un de nos clients clés et de la hausse des prix appliquée sur ces produits en réponse à l’évolution du cout des composants.

Dans l’ensemble, cette performance du chiffre d’affaires est conforme aux attentes du management.

Perspectives

Le groupe maintient sa guidance d’un free cash-flow positif pour l’année 2026.

Chiffre d’affaires T3 et 9 mois 2026

Equipements terminaux d’abonné (CPE)

Troisième Trimestre 9 mois En millions d’euros, Activités poursuivies 2026 2025 A taux de change réels A taux de change constants 2026

2025 A taux de change réels A taux de change constants Chiffre d’affaires total 470 436 (7,3 %) (7,0 %) 1 170 1 331 7,9 % 10,8 % Haut-Débit 321 378 (15,1%) (15,4 %) 918 1 010 31,7 % 35,2 % Video 115 92 25,2% 27,2% 252 321 (28,4 %) (26,5 %)

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Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026, sous le numéro D.26-034.

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A propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d’expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d’approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 1 % des organisations de son secteur évaluées à l’échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

Contacts

Vantiva Investor Relations Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

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